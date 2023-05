ROeID. Burduja: aplicația este pe locul întâi în topul descărcărilor

Aplicaţia care le va permite românilor să aibă un singur set de credenţiale în raport cu platformele online furnizate de stat, care a fost lansată joi, este pe locul întâi în topuri pe descărcări, a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja.

El a declarat, vineri, la deschiderea Bucharest Tech Week, că ROeID este o aplicaţie gratuită şi că durează două, trei minute pentru un cetăţean să urmeze paşii pentru a primi identitate digitală şi 24 de ore ca un operator să o valideze, conform Agerpres.ro.



Sebastian Burduja a menţionat că această aplicaţie reprezintă cel mai sigur sistem din Uniunea Europeană şi că în prezent se interconectează cu ghiseul.ro. El a spus că aplicaţia este în versiunea beta, în etapa de testare.



În ceea ce priveşte semnătura electronică, ministrul Burduja a spus că va semna acest proiect de lege şi îl va susţine în Parlament.



În altă ordine de idei, el a amintit că în şedinţa de guvern de acum două zile a adoptat un memorandum privind tehnologia cuantică, un alt domeniu in care România era în urmă.



"Avem printre cele mai bune minţi din lume în domeniul IT&C, cele care cu adevărat se uită la viitor şi nu doar în ţară, ci şi în diaspora, dar nu reuşeam, ca stat, să ţinem pasul şi, de fapt, să îi punem pe aceşti oameni în valoare. Cred că în ultimul an de zile am reuşit să facem paşi în acest sens. Sunt multe alte proiecte. Astăzi, de exemplu, a fost o ordonanţă de urgenţă importantă adoptată de Guvern, care va creşte pe parcursul unui an de zile, deci destul de rapid, precizia localizării apelurilor la 112 cu de 25 de ori. (...) Majoritatea subiectelor care noi ne confruntăm, de la emiterea unui cazier judiciar online, până la sistemul 112 şi altele, implică trei, patru, cinci actori prezenţi la masă, diverse instituţii, ministere, agenţii şi cel mai greu lucru pe care cred că poţi să îl faci în România este să îi pui pe alţii la masă şi să-i convingi că trebuie să avanseze, să pui presiune să ne îndeplinim cu toţii termenele", a afirmat Sebastian Burduja.



El este de părere că toţi românii ar trebui să vadă "Bucharest Tech Week", deoarece poate contura viitorul, să vină România ca ţară cu produse şi servicii româneşti pe care alţii să le cumpere şi astfel economia să fie mai competitivă.

Sursa foto: Printscreen play.google.com

