Atunci când „cheia sol” stă în algoritmi: Un robot a dirijat un concert al Orchestrei Naționale din Coreea de Sud

Robotul, proiectat de Institutul de Tehnologie Industrială din Coreea, și-a făcut debutul la Teatrul Național din Coreea, conducând muzicienii din orchestra națională a țării.

Robotul, cu o față umanoidă, s-a înclinat mai întâi în fața publicului și a început să își agite brațele pentru a controla ritmul spectacolului live.

"Mișcările unui dirijor sunt foarte detaliate", a declarat Choi Soo-yeoul, care a condus spectacolul alături de robot.

"Robotul a fost capabil să prezinte astfel de mișcări detaliate mult mai bine decât mi-am imaginat".

Dar "slăbiciunea critică" a lui EveR 6, a spus Choi, este că nu poate asculta.

