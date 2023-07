Tranzacție: Platforma Bilete.ro este cumpărată de un jucător important din regiune

Grupul Piletilevi, una dintre principalele platforme de vânzare de bilete din statele baltice achiziționează un pachet majoritar de acțiuni la Bilete.ro, companie de vânzare de bilete cu o vechime de 17 ani în industrie.

Sven Nuutmann, partener și CEO Piletilevi Group a declarat că potrivit unui acord semnat la București, Grupul Piletilevi achiziționează un pachet de 80,2% din compania românească, iar actualii actualii acționari ai Bilete.ro păstrează un pachet de 19,8%. Andreea Pop va continua să fie CEO-ul companiei.



Potrivit lui Sven Nuutmann, Piletilevi Group are planuri de extindere în afara țărilor baltice de ceva timp, dar criza globală COVID-19 și războiul din Ucraina care a început iarna trecută au pus aceste planuri în așteptare. Cu toate acestea, intrarea pe piața din România, care are o populație de 20 de milioane de locuitori, marchează începutul expansiunii geografice a Grupului Piletilevi.





Grupului Piletilevi vinde aproape 7,5 milioane de bilete la peste 30.000 de evenimente pe an.

Andreea Pop a subliniat că, de-a lungul anilor, Grupul Piletilevi a acționat ca un mediator pentru artiști de top din lume precum Metallica, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Depeche Mode și mulți alții, iar în ceea ce privește evenimentele sportive, a fost partener de vânzări pentru Euroliga de Baschet - Turneul Final Four de la Kaunas, WRC Rally Estonia și etapa Cupei Mondiale de Biatlon care a avut loc la Otepää, Estonia, anul trecut.

Tranzacția va fi finalizată după primirea aprobărilor necesare de la autoritățile locale, iar părțile nu vor dezvălui prețul tranzacției.



Bilete.ro operează pe piața din România de 17 ani, înregistrând vânzări de peste 1,5 milioane de bilete pe an. Cu 40 de angajați, compania vinde bilete în mediul online bilete.ro, care înregistrează 1 milion de vizite lunare, și la 1.600 de puncte de vânzare partenere din toată țara, având peste 300 de clienți, organizatori de evenimente din toate domeniile. Principalele zone deservite sunt evenimentele sportive, concerte și festivaluri de muzică electronică și live, divertisment pentru copii și teatru.



Grupul Piletilevi este deținut de compania de investiții EastCom Capital a antreprenorului Sven Nuutmann și de fondul de investitii BaltCap. Piletilevi Group este o companie internațională de vânzare de bilete și organizare de evenimente care deține Piletilevi în Estonia, Bilesu Serviss în Letonia și Bilietai.lt în Lituania. Grupul Piletilevi a sărbătorit anul acesta 26 de ani de existență pe piață.



BaltCap este o firmă de private equity care operează în țările baltice și nordice, precum și în Polonia. Printre investitorii actualului fond de investitii BaltCap se numără Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), precum și fonduri de pensii locale de top, manageri de active și birouri de familie.

