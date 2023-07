SAP, gigantul IT de origine germană deschide la București un hub de inovație digitală

Gigantul IT german SAP anunță lansarea SAP Labs Site în București, un hub de inovație digitală care va contribui la extinderea portofoliului de produse și servicii SAP, precum și la dezvoltarea talentelor digitale locale și va încuraja implicarea ecosistemului și a comunității.

Începând cu luna iulie, noul SAP Labs Site din București face parte din rețeaua globală de R&D SAP Labs Network, care supervizează cele mai importante activități de inginerie ale companiei, cu 21 de centre de cercetare și dezvoltare în 17 țări din întreaga lume, precum Germania, Statele Unite ale Americii, India, China și Brazilia. Fiecare locație vizează domenii diferite, precum inteligența artificială, cloud computing-ul sau automatizarea proceselor, printre altele, iar peste 40.000 de angajați contribuie la succesul rețelei.

„Noul SAP Labs Site din București vine ca un sprijin important pentru operațiunile noastre din cadrul SAP România și ne va consolida expertiza și prezența pe piață prin creșterea și dezvoltarea talentelor locale”, a declarat Diana David, Managing Director SAP România.

Prin noua sa locație din București, SAP Labs Network caută să extindă portofoliul de produse SAP, precum și să atragă și să dezvolte noi talente digitale locale. Rețeaua urmărește astfel sinergii și obținerea unor cicluri mai scurte de feedback din partea clienților în dezvoltarea aplicațiilor și proceselor sale de afaceri.

Noul Labs Site din București operează sub coordonarea responsabilului local, Bogdan Cioc, și face parte din hub-ul regional SAP Labs SEE Hub, care cuprinde, în activitatea lui, o gamă largă de arii de expertiză tehnologică. SAP Labs SEE Hub este înființat în cooperare cu SAP Labs Bulgaria și se află sub conducerea lui Radoslav Nikolov, Managing Director SAP Labs Bulgaria.

„Combinând experiența vastă de inginerie a SAP în Bulgaria și România, ajungem la un nivel cuprinzător de expertiză care acoperă orice, de la tehnologie, aplicații și procese de afaceri până la portofoliul de servicii la o scară mai largă. În regiunea Europei de Sud-Est suntem bine pregătiți pentru o extindere mai largă și avem oportunitatea de a deveni un motor foarte important de creștere pentru ingineria SAP în Europa", a adăugat Radoslav Nikolov, Managing Director SAP Labs Bulgaria.

Bogdan Cioc, responsabil pentru operațiunile SAP Labs Site în București, este absolvent al Academiei de Studii Economice din București și al programului Executive-MBA al Universității de Economie și Afaceri din Viena și al Carlson School of Management din Minneapolis. Și-a început cariera profesională în 2002 și s-a alăturat echipei SAP România în 2007, unde a fost unul dintre membrii fondatori ai centrului de livrare a serviciilor de consultanță din țară. De când s-a alăturat companiei, a îndeplinit diferite roluri în domeniul tehnic, de management al business-ului și al oamenilor.

Sursa foto: SAP România

