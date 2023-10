Artful Living: startup-ul lansează o aplicație pentru servicii „de 5 stele” pentru ansamblurile rezidențiale

Startup-ul Artful Living, deținut de antreprenoarea Corina Olaru, lansează, în cadrul ediției din acest an a evenimentului How To Web, o aplicație de servicii domestice la cerere la standarde de 5 stele și aduce, astfel, serviciile premium sprecifice industriei ospitalității în spațiul rezidențial.

Aplicația a fost dezvoltată în urma unei investiții de 250.000 de euro, de către o echipă de profesioniști în ospitalitate – absolvenți ai universităților de top în industria ospitalității Ecole hôtelière de Lausanne și Institutul Glion – , tehnologie și business.



Artful Living listează, în prezent, 40 de furnizori pentru întreținerea locuinței și de îngrijire personală. Până la finalul anului, compania estimează că aplicația va depăși 60 de furnizori din diverse domenii și va avea peste 10.000 de utilizatori activi.



Artful Living este o aplicație care înrolează ansamblurile rezidențiale cu serviciile specifice cărora li se adaugă serviciile core ale platformei. Pe lângă comunicarea directă cu administratorul locației sau dezvoltatorul imobiliar, aplicația oferă acces la un număr mare și complementar de servicii la domiciliu, pentru a crește satisfacția comunității.



„Artful Living definește dimensiunea digitală a ansamblului rezidențal, devenind un companion day by day al comunității. Pe de-o parte, adresăm utilizatorii care doresc să solicite servicii la domiciliu, eliminând efortul căutării furnizorilor de încredere, pe de altă parte, putem deservi dezvoltatorii și administratorii proiectelor rezidențiale în scopul de a facilita accesul locatarilor la servicii.



Lansăm aplicația Artful Living cu obiectivul de a stabili un standard de calitate în piața serviciilor la cerere din România și ne propunem să devenim un one stop App în materie de servicii premium at home on demand”, spune Corina Olaru(foto), owner Artful Living.





Artful Living se diferențiază în piață prin sprijinirea furnizorilor acceptați în platformă pentru a eleva standardul serviciilor oferite de aceștia.

Aplicația a fost testată în variantă beta în cadrul proiectului Room12, un concept de apartamente rezidențiale servisate la standardele hotelurilor de 5 stele. Obiectivul propus de Corina Olaru a fost integrarea tehnologiei într-o manieră discretă, pentru a facilita, la nevoie, comunicarea între rezidenți și personalul clădirii.



Compania targetează pentru implementarea aplicației locații precum ansambluri rezidențiale și aparthotel, care doresc să ofere rezindenților un instrument prin care aceștia să fie deserviți de un ecosistem complet. În prezent, Artful Living adresează piața din România, urmând ca, în 2024, să pună bazele extinderii în Europa.

