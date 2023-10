Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind o posibilă încălcare a regulilor de concurenţă de către companiile Apple Inc. şi Apple Distribution International Limited pe piaţa publicităţii prin aplicaţii pe dispozitive mobile iOS.

Conform unui comunicat al autorităţii de concurenţă, compania Apple şi-a dezvoltat un sistem integrat vertical şi închis, sistem care include diferite niveluri de componente hardware, software şi servicii online, nepermiţând niciunui alt magazin de distribuire de aplicaţii să fie instalat pe dispozitivele sale, cu excepţia celui propriu, AppStore.

În acest context, Autoritatea de concurenţă are indicii că Apple ar fi abuzat de poziţia sa dominantă pe piaţa distribuţiei aplicaţiilor pe iOS, limitând accesul la datele utilizatorilor folosite pentru scopuri publicitare şi, în acelaşi timp, favorizând propriile servicii tehnologice de afişare a publicităţii online în aplicaţiile compatibile iOS.

"Autoritatea are suspiciuni că prin introducerea politicii ATT ("App Tracking Transparency"), Apple a încurajat utilizatorii să limiteze accesul altor aplicaţii la profilul publicitar IDFA ("Identifier for Advertisers"), ceea ce a condus la o restrângere a concurenţei pe piaţa publicităţii prin aplicaţii pe dispozitive mobile iOS, având efecte asupra tuturor actorilor implicaţi, agenţiile de publicitate, dezvoltatorii de aplicaţii, prestatorii servicii de atribuire sau performanţă etc., cât şi asupra consumatorilor finali", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, mai multe autorităţi de concurenţă din Uniunea Europeană, cum ar fi Franţa, Italia, Germania şi Polonia, au în derulare investigaţii privind practici asemănătoare.

"Reamintim că Legislaţia în domeniul concurenţei nu interzice deţinerea unei poziţii dominante, ci utilizarea acesteia în mod anticoncurenţial (abuziv) în relaţiile comerciale cu alte companii ori faţă de consumatorii finali", subliniază reprezentanţii autorităţii.

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor.

