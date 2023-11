Startup-ul românesc de tehnologie, Telerenta, care operează o platformă de închiriere de echipamente electronice destinată utilizatorilor casnici, extinde gama de produse și listează, pentru a fi închiriate, laptopuri, telefoane mobile, tablete, console de gaming, monitoare și desktopuri. De asemenea, platforma organizează și o campanie de Black Friday.

Campania de Black Friday 2023 a Telerenta se desfășoară până la finalul lunii noiembrie, cu reduceri la costul chiriilor de până la 50%, conform reprezentanților companiei.



Reducerile de Black Friday 2023 la Telerenta vizează peste 150 de repere din toate cele 7 categorii de produse. Printre produsele care beneficiază de reduceri la închiriere se află:

Televizoare SAMSUNG, 108 cm, Smart, UHD 4K, LED la 69,99 lei / lună

Laptopuri Laptop HP 250 G9 cu procesor Intel® Core™ i5, 15.6", Full HD, 16GB, la 159,99 lei / lună, chirie redusă cu 45%;

Monitoare LED VA DELL SE2422H, 23.8", Full HD, 75Hz, AMD FreeSync, la 29,99 lei / lună, chirie redusă cu 45%;

Telefoane mobile Apple iPhone 13, 128GB, 5G – la 179,99 lei / lună, preț redus cu 31%;

Console PlayStation 5 (PS5) – la 139,99 lei / lună, preț mai mic cu 30%.

În Black Friday 2023, chiriile lunare pornesc de la 29,99 de lei, la monitoare și 34,99 de lei, la televizoare, respectiv, de la 39,99 de lei, la telefoane mobile, și 89,99 de lei, la laptopuri. Telerenta, parte din grupul american de investiții NCH (New Century Holdings), a lansat, în vara acestui an, platforma de închiriere de echipamente electronice destinată utilizatorilor casnici din România și are o piață potențială de 500.000 de utilizatori.

Vezi aici când începe Black Friday la eMAG.



Compania a dezvoltat tehnologia proprie ce permite utilizatorilor individuali să închirieze echipamente electronice, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 24 de luni.



„Procesul de închiriere este flexibil, utilizatorii putând alege ușor dintre produsele listate în platformă și le pot înlocui cu altele cu specificații superioare, oricând, pe durata contractului. La finalul perioadei de închiriere, utilizatorul poate prelungi contractul sau returna produsul închiriat. Telerenta este o soluție alternativă la achiziția de echipamente electronice cu plata integrală pe loc sau în rate și se adresează tuturor celor interesați de tehnologie, dar care nu doresc sau nu își permit să facă o achiziție, și celor interesați să testeze și să utilizeze în permanență cele mai noi echipamente electronice. Serviciul oferit de Telerenta are acoperire națională, produsele închiriate pot fi livrate oriunde în România”, precizează reprezentanții platformei.



Costurile de închiriere pornesc de la 29,99 de lei/lună, pentru un contract flexibil de 24 de luni. De asemenea, Telerenta pune la dispoziția persoanelor fizice și serviciul RentBox, care permite închirierea imediată și ridicarea instant de echipamente electronice. Compania va avea, în următoarea perioadă, 20 de automate RentBox, amplasate în centrele comerciale din marile orașe din România.



În prezent sunt disponibile 4 astfel de unități de tip vending machine, iar acestea pot fi utilizate și pe post de lockere, comenzile plasate în campania de Black Friday putând fi ridicate din automatele RentBox, dacă a fost selectată această opțiune în momentul închirierii.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: