Companiile de tehnologie din România și din regiune sunt invitate de Moldova Innovation Technology Park (MITP) să-și extindă operațiunile prin deschiderea de sedii și filiale în Republica Moldova, beneficiind astfel de un cadru simplificat în ceea ce privește birocrația și obligațiile fiscale.

Într-un demers inovativ, Guvernul Republicii Moldova a implementat o politică fiscală avantajoasă pentru companiile tech care aleg să investească în țară, stabilind un impozit unic de doar 7% din cifra de afaceri.

Astfel, companiile și antreprenorii care aleg să se înscrie în MITP sunt scutite de orice alte tipuri de impozite, fie ele locale sau naționale, inclusiv impozitele pe salarii ale angajaților.

Prin această inițiativă, Republica Moldova își consolidează poziția în calitate de centru atractiv pentru investiții și inovație în sectorul tehnologic, oferind un mediu favorabil creșterii și expansiunii afacerilor.

Am stat de vorbă cu Natalia Donțu, administratorul MITP, pentru a explora în detaliu mecanismul oferit de Republica Moldova și avantajele pe care companiile și antreprenorii le au dacă aleg să investească peste Prut.

„Ca țară, am fost inspirați de România în stimularea sectorului IT, care este în plină creștere. Avem și o comunitate tech foarte puternică în Republica Moldova, una foarte inovativă în produsele pe care le dezvoltă și serviciile pe care le oferă. MITP are și el contribuția sa la dezvoltarea comunității tech din Republica Moldova”, ne-a explicat Natalia Donțu.

Potrivit ei, mecanismul de impozitare propus de Republica Moldova ar trebui să fie atractiv pentru antreprenori și investitori și prin prisma faptului că acesta va fi valabil până în anul 2035 implicit, termen garantat de guvernul de la Chișinău.

Totodată, un alt punct de atractivitate este și acela că firmele care se înregistrează în MITP nu sunt obligate să asigure o prezență fizică în Republica Moldova, ci doar una juridică. Echipele de angajați ai acestor companii pot să lucreze de oriunde.

În plus, echipa de administrare a MITP oferă consultanță detaliată și ghidare pentru companiile și antreprenorii care aleg să-și deschidă subsidiare în Republica Moldova.

Într-un efort de modernizare și eficientizare, Guvernul a digitalizat procesele de interacțiune între mediul de afaceri și stat, facilitând în mod semnificativ procedurile de înființare și operare a companiilor. Prin intermediul unor platforme digitale integrate, antreprenorii pot acum să-și gestioneze o mare parte din relația lor atât cu statul, cât și cu MITP.

Natalia Donțu ne-a mai precizat că, în prezent, în MITP sunt deja înscrise peste 1.500 de companii IT, dintre care circa 230 de companii cu capital străin, iar România este deja a doua țară ca prezență în MITP.

Dumitru Alaiba: Nu concurăm cu România, vrem să dezvoltăm această industrie în regiune

Prezent la întâlnirea dintre delegația venită din Republica Moldova și reprezentanții locali ai mediului de afaceri, vicepremierul și, totodată, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, Dumitru Alaiba, a declarat pentru wall-street.ro că modelul adoptat în prezent de autoritățile basarabene nu vine ca o metodă de a concura cu piața românească.

Victor Chirilă (stânga), Ambasadorul R. Moldova, Natalia Donțu, Administratorului MITP și vicepremierul R. Moldova, Dumitru Alaiba, la întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri din România la București.

„Scopul nostru nu este de a concura cu România pentru aceleași investiții, ci vrem să dezvoltăm această industrie în regiune. Trebuie să înțelegem că noi, ca regiune, concurăm cu alte regiuni din toată lumea, cum ar fi America de Sud sau India. Fiecare țară din regiunea noastră vine cu partea ei de contribuție la dezvoltarea industriei IT din arealul nostru”, ne-a explicat Dumitru Alaiba.

Potrivit ministrului de la Chișinău, contribuția semnificativă a Republicii Moldova în dezvoltarea sectorului tehnologic constă în regimul avantajos al parcului. Acesta se distinge prin trei aspecte principale: o povară fiscală redusă, evidențiată prin cota unică de 7% din cifra de afaceri, deschiderea pieței muncii din Moldova pentru angajații din alte țări și procesul simplificat de înregistrare a companiilor.

Dumitru Alaiba afirmă că în Republica Moldova, procesul de înregistrare a unei companii durează în medie 3 zile.

Totodată, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Moldova afirmă că un alt punct de atractivitate este și bazinul impresionant de talente oferit de Republica Moldova, completat de o infrastructură digitală care a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani. Mai mult decât atât, ministrul accentuează și flexibilitatea de care beneficiază angajații prin posibilitatea de a lucra remote.

„Aceste avantaje pe care le oferim vin să încurajeze companiile din România și din alte țări, nu neapărat să se mute la noi, ci să-și extindă activitățile și în Republica Moldova, unde beneficiază de toate aceste avantaje pe care le oferim”, a punctat vicepremierul Moldovei.

Ambasadorul Moldovei: România este o platformă pentru investițiile care ajung în Moldova

Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat pentru wall-street.ro că sunt deja destule exemple de colaborare între România și Moldova, între companiile și investitorii din cele două țări, iar în industria IT această colaborare este și mai facilă, în special pentru că este un domeniu în care limitările geografice nu reprezintă un impediment.

„Asistăm la o integrare a piețelor noastre. Și de capital, și de afaceri, iar această tendință duce către crearea unei piețe economice unice. Avem ca obiectiv crearea unui spațiu digital unic, iar sectorul IT își aduce deja aportul. Totodată, România este un partener important pentru Republica Moldova și în ceea ce privește atragerea de investiții. Indiferent că vorbim de investiții franceze, germane, japoneze și așa mai departe, cele mai multe au venit pe filiera românească. Mai întâi au investit în România și apoi au venit și în Moldova”, ne-a spus ambasadorul Victor Chirilă.

Potrivit oficialului basarabean, o inițiativă precum MITP este și un alt instrument de integrare economică a pieței moldovenești cu cea românească.

„Dacă din punct de vedere geopolitic suntem două țări separate, în ceea ce privește piața economică, începem încet, încet să devenim o singură entitate, iar tinerii care lucrează în IT înțeleg foarte bine acest lucru”, a mai punctat Victor Chirilă.

Ce spune un rezident al MITP despre avantajele pe care le au companiile

Tudor Darie, CEO și fondator Fagura, companie de IT din Republica Moldova, înscrisă în MITP ne-a explicat din prisma antreprenorului care ar putea fi câteva dintre avantajele pe care le oferă înregistrarea în parcul tehnologic.

„Pentru o companie din România, cota de 7% din cifra de afaceri este un beneficiu extrem de important. În România, la fiecare leu pe care angajatorul îl plătește angajatului, se mai adaugă încă 0,7 lei pe care trebuie să-i direcționeze către bugetul de stat. Înregistrându-se în MITP, practic, acest cost se reduce la 0,07 lei. Asta înseamnă că, fie poți să oferi salarii mai mari către angajați, ori, în aceleași costuri, poți să-ți faci o echipă mult mai mare pentru a-ți crește productivitatea”, ne-a explicat Tudor Darie.

De asemenea, conform informațiilor prezentate, nu este necesară înregistrarea întregii entități economice în Moldova. Companiile au opțiunea de a înființa o subsidiară de tehnologie în cadrul grupului, pe care o pot înregistra și ulterior înscrie în MITP, pentru a beneficia astfel de avantajele oferite companiilor de tehnologie în Republica Moldova.

Un alt avantaj pe care îl au companiile constă în posibilitatea de a deveni rezidenți MITP chiar și de la distanță prin intermediul unei platforme dedicate. Procedura de obținere a titlului de rezident este simplă, gratuită și rapidă. Toată interacțiunea și demersurile necesare pentru aderarea ca rezident se desfășoară în format electronic prin intermediul Platformei și a adreselor electronice declarate.

Sursa foto: Shutterstock

