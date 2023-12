SAS: 12 predicții despre viitorul Inteligenței Artificiale în 2024

Inteligența artificială ajunge în tot mai multe domenii de activitate, iar termenul este asociat atât cu beneficii, cât și cu avertismente. Va putea AI-ul să-și atingă potențialul în următorul an? SAS, una dintre cele mai importante companii din zona de AI și analytics, a discutat cu experți și executivi din companie pentru a prezice trenduri cu privire la inteligența artificială în 2024. Mai jos se regăsesc 12 dintre cele mai importante astfel de previziuni.

AI-ul generativ va îmbunătăți (și nu va înlocui) o strategie AI comprehensivă



”Tehnologia AI-ului generativ poate face multe, dar nu poate face totul. În 2024, organizațiile vor trece de etapa în care văd AI-ul generativ ca pe o unealtă de sine stătătoare și o vor integra pentru a complementa strategii AI specifice industriilor. În domeniul bancar, simulările de date privind crizele și analiza de scenarii vor ajuta la predicția riscurilor și evitarea pierderilor. În domeniul sanitar, înseamnă generarea de planuri de tratament individuale. În manufactură, AI-ul generativ poate simula producția pentru a identifica îmbunătățiri în zonele de calitate, fiabilitate, mentenanță, eficiență energetică și randament.”, precizează Bryan Harris, Chief Technology Officer SAS.



Inteligența artificială va genera locuri de muncă



”În 2023, au existat multe temeri cu privire la meseriile pe care AI-ul le-ar putea elimina. Conversația din 2024 se va concentra mai degrabă pe locurile de muncă pe care inteligența artificială le va crea. Un exemplu evident este ingineria de prompt-uri, de mesaje pentru AI, care creează o punte între potențialul unui model și eficiența sa în lumea reală. AI ajută lucrătorii de orice nivel să fie mai eficienți. Și chiar dacă unele tehnologii AI din 2024 sau ulterioare vor genera perturbări pe termen scurt pe piața muncii, acestea vor duce ulterior la apariția multor altor locuri de muncă, ce vor contribui la creșterea economică.”, precizează Udo Sglavo, Vice President of Advanced Analytics, SAS.



Inteligența artificială va contribui la marketingul responsabil



”Ca oameni de marketing, trebuie să fim dedicați marketingului responsabil. Unele fațete ale acestui aspect sunt legate de failibilitatea AI-ului și de recunoașterea faptului că ar putea apărea prejudecăți în aceste sisteme. Desigur, AI-ul promite marketing îmbunătățit și programe de advertising pe măsură, dar știm că modelele și datele părtinitoare vor rezulta în concluzii părtinitoare, de asemenea. În cadrul SAS Marketing, implementăm modele concepute ca o listă de ingrediente, doar că pentru AI. Fie că sunteți creatori sau aplicatori ai inteligenței artificiale, sunteți responsabili pentru impactul acestuia. De aceea, toți oamenii de marketing, indiferent de nivelul lor de pregătire tehnică, pot analiza aceste modele, le pot valida algoritmii pentru corectitudine și eficiență, dar pot face și adaptări necesare”, previzează Stu Bradley, Senior Vice President of Risk, Fraud and Compliance Solutions, SAS



AI-ul necontrolat va pune la încercare managerii departamentelor IT



”Managerii de sisteme IT au avut de combătut sistemele ”shadow IT” în trecut, iar acum vor avea de lucrat împotriva sistemelor ”shadow AI” – soluții folosite sau create într-o organizație fără aprobări oficiale sau fără monitorizări din partea departamentelor de IT. Desigur, angajații bine intenționați vor continua să folosească uneltele AI generative pentru a-și spori productivitatea. Pe de altă parte, managerii departamentelor IT vor trebui să fie vigilenți cu privire la aceste unelte și vor fi nevoiți să găsească metode de protecție împotriva riscurilor ce pot apărea în cadrul organizațiilor.”, precizează Jay Upchurch, Chief Information Officer, SAS



AI-ul multimodal și simulările AI vor atinge noi culmi



”Integrarea de text, imagini și audio într-un singur model este următoarea frontieră a inteligenței artificiale generative. Cunoscut ca AI multimodal, acesta poate procesa o gamă variată de date simultan, oferind aplicații mai receptive la context, pentru luarea de decizii eficiente. Un exemplu va fi generarea de obiecte 3D, medii și date spațiale. Acestea vor avea aplicații în realitatea augmentată (AR), realitatea virtuală (VR), dar și în simularea unor sisteme fizice complexe, precum gemenii digitali.”, precizează Marinela Profi, AI/ Generative AI Strategy Advisor, SAS



Adoptarea sistemelor de gemeni digitali va lua amploare



”Tehnologiile precum analiza AI sau a IoT (Internetul Tuturor Lucrurilor) susțin sectoare economice importante, inclusiv manufactura, energia și cel guvernamental. Lucrătorii din fabrici și din birouri folosesc aceste tehnologii pentru a transforma volume impresionante de date în decizii rapide și mai bune. În 2024, adoptarea la scară largă a sistemelor de analiză AI și IoT va accelera, datorită folosirii tehnologiilor gemenilor digitali, ce analizează în timp real date operaționale sau provenite de la senzori și creează duplicate are unor sisteme complexe, precum linii de asamblare, orașe inteligente sau rețele electrice. Cu ajutorul gemenilor digitali, organizațiile pot optimiza operațiuni, pot îmbunătăți calitatea produselor, pot spori securitatea, pot îmbunătăți fiabilitatea și pot reduce emisiile.”, precizează Jason Mann, Vice President of IoT, SAS.



Asigurătorii vor combate riscurile climatice, sprijiniți de AI



”După decenii anticipative, schimbările climatice s-au transformat dintr-o situație speculativă într-o amenințare reală. Doar în 2022, pagubele însumate la nivel mondial din cauza dezastrelor naturale se ridică la 130 de miliarde de dolari, iar asigurători din întreaga lume simt presiunea. Companiile de asigurări din SUA sunt anchetate pentru că au ridicat tarifele și se retrag din state afectate puternic de dezastre, precum California și Florida, lăsând zeci de milioane de clienți fără protecție financiară. Pentru a supraviețui acestei crize, asigurătorii vor trebui să se bazeze pe AI pentru a putea analiza cu eficiență cantitățile mari de date pe care le au ș pentru a rămâne competitive. Aceleași sisteme vor ajuta asigurătorii să automatizeze și să îmbunătățească sistemele de procesare a plăților, detecția fraudelor, suportul pentru clienți și nu numai., precizează Troy Haines, Senior Vice President of Risk Research and Quantitative Solutions, SAS.



Importanța AI-ului în sectorul guvernamental, în creștere



”Implicațiile AI-ului la nivelul forței de muncă vor începe să se simtă la nivelul aparatului de stat. Guvernele au dificultăți în atragerea și retenția experților în AI, deoarece aceștia își doresc salarii consistente. Pe de altă parte, guvernele vor recruta intensiv pentru a avea expertiza necesară susținerii de activități în cadrul executivului. La fel precum companiile, și autoritățile centrale vor fi nevoite să se orienteze către AI și analytics pentru a-și spori productivitatea, dar și pentru a automatiza sarcinile repetitive și a reduce efectelor lipsei de angajați profesioniști., precizează Reggie Townsend, Vice President of the SAS Data Ethics Practice.



AI-ul generativ va îmbunătăți îngrijirea pacienților din spitale



”Pentru a avansa în sectorul medical și pentru a oferi pacienților o experiență mai bună, spitalele și clinicile vor lucra cu unelte bazate pe AI generativ în 2024 în zona medicinei personalizate; vor crea avataruri individuale pentru pacienți, ce vor fi folosite în teste clinice și pentru a spori individualizarea planurilor de tratament. Totodată, vom vedea și emergența sistemelor bazate pe AI generativ pentru suport în zona deciziilor clinice, oferind sfaturi în timp real plătitorilor, furnizorilor, dar și companiilor farmaceutice.”, precizează Steve Kearney, Global Medical Director, SAS



Livrarea prea rapidă a soluțiilor AI va ajuta, dar va și periclita asigurătorii



”În 2024, unul dintre asigurătorii din top 100 la nivel global va falimenta ca o consecință a folosirii prea rapide a uneltelor de AI generativ. În prezent, aceste companii instalează sisteme autonome într-un ritm alert, fără să le personalizeze întru totul conform modelelor proprii de business. Aceștia speră că vor putea folosi AI-ul pentru a trece rapid prin toate dosarele de daune pe care le au pe rol, pentru a recupera ultimii ani în care au avut rezultate de afaceri slabe. Însă, după concedierile din 2023, angajații rămași vor fi prea puțini pentru a asigura supravegherea necesară folosirii sistemelor AI în mod etic și scalabil. Mitul AI-ului ca o soluție universală va conduce la zeci de mii de decizii de business greșite, care vor duce la prăbușirea unei companii, iar asta ar putea duce la o neîncredere de durată sau chiar permanentă a clienților și a leguitorilor.”, precizează Franklin Manchester, Global Insurance Strategic Advisor, SAS.



Sănătatea publică va beneficia din zona academică, pe fondul dezvoltării AI-ului



”Sănătatea publică se bucură de o modernizare tehnologică mai rapidă ca niciodată. Folosirea datelor pentru a anticipa intervențiile la nivelul sănătății publice este critică. Realizarea unor modele și prognoze devin o unealtă tot mai importantă pentru acest domeniu de activitate, dar guvernele au nevoie de ajutor. Iar acesta va veni din sfera academică. Vom fi martori la popularizarea modelelor și prognozelor realizate de către cercetători cu ajutorul inteligenței artificiale, în beneficiul autorităților. A devenit clar după pandemia de Covid-19 că protecția populației necesită niveluri excepționale de colaborare și de tehnologie.”, precizează Dr. Meghan Schaeffer, National Public Health Advisor and Epidemiologist, SAS

Sursa foto: VesnaArt / Shutterstock.com

