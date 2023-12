Connections Consult (simbol bursier CC), companie de tehnologie listată la BVB, piața AeRo, inclusă în indicele BET Aero, anunță modul în care se raportează la noua legislație fiscală care vizează industria IT: eliminarea scutirii de impozit pentru veniturile de peste 10.000 de lei brut, respectiv contribuția la Pilonul II de pensii, care a devenit opțională pentru perioada 2024-2028.

În ceea ce privește Connections, unde aproximativ 20% dintre angajați sunt direct vizați de noile reguli fiscale, compania a decis să își asume costurile salariale suplimentare, astfel încât veniturile nete ale oamenilor din echipă sa nu fie afectate negativ.

„Suntem conștienți că aceste schimbări pot avea un impact semnificativ asupra veniturilor colegilor noștri. Prin urmare, pentru a ne asigura că echipa noastră rămâne motivată, am hotărât să ne asumăm costurile suplimentare generate de aceste noi prevederi fiscale. Vom acoperi diferența de impozit pentru angajații noștri prin ajustarea salariilor brute(...) În momentul de față, un procent important dintre colegii noștri beneficiază de această măsură pe care am luat-o la nivel intern. În ceea ce privește contribuția opțională la Pilonul II de pensii, și aceasta va fi compensată de către companie”, declară Radu Marcu, co-CEO Connections

Compania are în acest moment un număr de peste 350 angajați și a deschis recent 10 noi poziții, toate cu roluri-cheie și specializare ridicată în zona de competențe tehnologice.

Connections Consult (simbol bursier CC) acționează de peste 18 ani pe piața de tehnologie din România, având peste 350 de angajați și colaboratori, birouri în Bulgaria și Serbia și reprezentanți de vânzări în Germania și Arabia Saudită. Compania este specializată în Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management și Software Development On Demand. Clienții Connections sunt companii globale și companii medii românești din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom, Retail, precum și din sectorul guvernamental.



Începând cu luna iulie 2018, Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA). Totodată, Connections Consult investește constant în dezvoltarea unor produse software pentru industrii diverse, precum audit și consultanță, energie verde și boți specializați în contabilitate și HR, precum și alte domenii.



Din anul 2021 compania Connections este listată pe piața AeRo a Bursei de Valori București. Anul trecut, s-au alăturat Grupului subsidiarele din US si UK, precum și, ca investiție minoritară, 10PLUS Future Education srl. Connections a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de aprox 12 milioane de euro.

