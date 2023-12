Compania Orange a semnat un acord cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) în vederea fuzionării Orange România (ORO) şi Orange Romania Communications (OROC), cei doi acţionari confirmând astfel intenţia de a crea un operator de telecomunicaţii complet convergent prin absorbţia OROC de către ORO.

Potrivit unui comunicat, acest acord vine ca urmare a achiziţionării de către Orange a unei participaţii de 54% în OROC (fost Telekom Romania Communications) în septembrie 2021. Astfel, conform acestui nou acord, ambele părţi au convenit asupra unei structuri în care Orange va deţine 80% din capitalul social şi 80% din drepturile de vot în entitatea rezultată,

în timp ce MCID va deţine 20% din capitalul social şi 20% din drepturile de vot.



Orange România a raportat venituri individuale de 1,2 miliarde de euro în 2022 şi este operatorul de telefonie mobilă numărul unu din România, în timp ce Orange Romania Communications, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicaţii fixe din România, a raportat venituri de 513 milioane de euro în 2022.



"Această tranzacţie de referinţă în piaţa locală va susţine ambiţia Orange de a-şi consolida poziţia de lider în România. Viitoarea entitate va avea ca obiectiv să devină furnizorul

preferat de servicii convergente, fix-mobil, pe piaţa românească, atât pentru segmentul de consum, cât şi pentru cel de afaceri şi va stimula investiţiile şi concurenţa în sectorul telecomunicaţiilor din România, ceea ce va aduce, fără îndoială, beneficii societăţii în ansamblu. Tranzacţia va genera sinergii importante, ce provin în principal din valorificarea bazei comune de clienţi ORO şi OROC, optimizarea conţinutului, a costurilor reţelei fixe şi IT şi simplificarea guvernanţei corporative ORO şi OROC", se arată în comunicatul Orange.



Finalizarea tranzacţiei este aşteptată în prima jumătate a anului 2024.



"Astăzi este o zi foarte importantă pentru Orange România şi Orange Romania Communications, iar semnarea acestui acord ne va consolida poziţia pe piaţa românească şi ne va aduce mai aproape de fi un operator telecom convergent complet pentru clienţii noştri rezidenţiali şi de afaceri. Vreau să mulţumesc pentru această realizare Guvernului României, partenerul nostru cheie, şi echipelor noastre implicate", a declarat Mari-Noelle Jego-Laveissiere, vicepreşedinte executiv şi director general al Orange în Europa.



La rândul său, Julien Ducarroz, directorul general al Orange România, a subliniat că acest acord strategic marchează un moment crucial în istoria companiei.



"Suntem cu adevărat încântaţi să anunţăm încheierea unui asemenea acord strategic pentru Orange România, care marchează un moment crucial în istoria companiei şi confirmă încrederea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării în ambiţiile noastre strategice, în proiect şi în echipă. Acum, cu forţele unite, accelerăm către împlinirea scopului comun: să fim prima opţiune pentru serviciile fixe-mobile în România", a precizat Ducarroz.



Orange România este operatorul de telefonie mobilă nr. 1 din România, subsidiară 100% a Orange.



Orange Romania Communications este unul dintre cei mai importanţi operatori de telecomunicaţii fixe din România, subsidiară deţinută în proporţie de 54% de Orange România, 46% fiind deţinută de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării din România.



Orange este unul dintre cei mai importanţi operatori de telecomunicaţii din lume, cu venituri de 43,5 miliarde de euro în 2022 şi 137.000 de angajaţi la nivel mondial, la 30 septembrie 2023, dintre care 73.000 de angajaţi în Franţa. Prezent în 26 de ţări, Grupul are o bază totală de clienţi de 296 de milioane de clienţi la nivel mondial, la 30 septembrie 2023, inclusiv 251 de milioane de clienţi de telefonie mobilă şi 25 de milioane de clienţi de bandă largă fixă.



Orange este, de asemenea, unul dintre principalii furnizori de servicii IT şi de telecomunicaţii la nivel mondial pentru companiile multinaţionale sub marca Orange Business.



În februarie 2023, Grupul şi-a prezentat planul strategic "Lead the Future", construit pe un nou model de afaceri şi ghidat de responsabilitate şi eficienţă. "Lead the Future" capitalizează excelenţa reţelei pentru a consolida poziţia de lider a Orange în ceea ce priveşte calitatea serviciilor.



Orange este listată la Euronext Paris (simbol ORA) şi la Bursa din New York (simbol ORAN).

Sursa foto: Shutterstock

