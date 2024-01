Schimbări la nivelul companiei poloneze de IT Comarch: Anna Pruska devine președinte al consiliului de administrație

Anna Pruska este noul președinte al consiliului de administrație din cadrul companiei de IT poloneze Comarch. Schimbări au fost și la nivelul vicepreședinților, posturile fiind ocupate acum de către Marcin Warwas și Marcin Kaleta, în timp ce membru al consiliuliu de supraveghere al companiei a fost numită Maria Jolanta Flis.

„Cred că anul acesta va fi unul puternic pentru Comarch. Ne propunem să menținem creșterea dinamică și să sporim vânzările de pe piețele străine, menținunându-ne în continuare atenția asupra provocărilor de pe piața poloneză”, a declarat Anna Pruska, adăugând că printre obiective se mai numără și creșterea brandului Comarch la nivel internațional, ca fiind drept o companie poloneză de IT globală, dar și continuarea inovării, lucruri care vor fi posibile prin investiții în ultimele tehnologii și susținerea unei echipe de profesioniști în domeniu.



Marcin Warwas, devenit vicepreședinte al consiliului de administrație, a precizat că „de aproape trei decenii, Comarch și-a păstrat angajamentul de a investi în serviciile și produsele sale, pe care apoi să le implementeze la scară globală. Acest lucru necesită folosirea tehnologiilor IT de ultimă generație, investiții continue în resura umană și în consolidarea afacerilor la nivel global. Această strategie de creștere se bazează pe acumularea și punerea în aplicare a cunoștințelor și alinirea proceselor la nevoile pe care le au clienții”.



Anna Pruska este de profesie economist. A absolvit în 2003 SGH Warsaw School of Economics, fiind licențiată în Finanțe-Bănci. A urmat de asemenea cursurile în macroeconomie de la Jan Gutenberg University dinb Mainz, ca mai apoi să își continue cursurile post-universitare în Geneva. În 2019 a obținut doctorat în Relații Internaționale la Jagiellonian University. Face parte din echipa Commarch din 2004.



Marcin Warwas a absolvit University of Science and Technology din Cracovia, specializarea telecomunicații. Acesta s-a alăturat companiei Comarch în 1996.



Marcin Kaleta a absolvit cursurile de IT ale Cracow University of Technology. Acesta s-a alăturat companiei în 2010.

Sursa foto: Comarch

