Seria de noi instrumente include un chatbot ce operează pe baza inteligenței artificiale generative și pe care retailerii îl pot folosi pe site-uri și în aplicații pentru smartphone-uri, transmite cnbc.

Așa-numitul agent virtual poate sta de vorbă cu consumatorii și poate oferi recomandări bazate pe preferințele acestora, arată compania, conform aceleiași surse.

"În numai un an, inteligența artificială generativă s-a transformat dintr-un concept abia recunoscut în una dintre capabilitățile aflate cel mai mult în mișcare în tot ceea ce ține de tehnologie, dar și o componentă critică de pe agenda multor retaileri", a transmis un reprezentant Google.

🛍️ #GoogleCloud launches new #generativeAI tools for retailers to improve online shopping, including a chatbot that can offer product recommendations to consumers (@alexkoller_ / CNBC) #nrf2024 #ces2024 #AI ⁦@googlecloud⁩ https://t.co/bSO8q1rrbv