Microsoft concediază aproape 2.000 de angajați

Microsoft concediază 1.900 de angajați ai diviziei sale de gaming, reprezentând 9% din totalul angajaților. Decizia vine ca un efect oarecum așteptat după achiziția companiei Activision Blizzard.

Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, a precizat că aceste concedieri fac parte din strategia diviziei, deoarece unele posturi erau suprapuse după achiziția companiei Activision Blizzard. Fostul președinte al Blizzard, Mike Ybarra, a precizat în mediul online că va părăsi compania. Va pleca de asemenea și Allen Adham, co-fondator al Blizzard, notează CNBC.com.

Compania Activision Blizzard este recunoscută pentru titluri precum Call of Duty sau Diablo. De asemenea, pe zona de jocuri mobile, dizivia sa denumită King, este dezvoltatoarea popularului joc Candy Crush Saga.



Acțiunile Microsoft nu au fost afectate de această decizie. Achiziția Activision Blizzard, o tranzacție de 69 de miliarde de dolari, a fost cea mai mare astfel de mutare realizată de către Microsoft, o valoare dublă față de cea a achiziției LinkedIn în 2016.



Nu este prima rundă de concedieri din industria IT în 2024. Recent, gigantul de e-commerce eBay a anunțat concedierea a 1.000 de angajați.

Sursa foto: shutterstock.com

