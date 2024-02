Lenovo România dă startul celei de-a 12-a ediții a programului de internship RISE UP (Romania Internship Smarter Experience) în cadrul platformei Stagii pe Bune și anunță cele 12 poziții disponibile în acest an, pe partea de programare și dezvoltare software. Programul de internship al Lenovo România este plătit și se desfășoară pe o perioadă de 3 luni (1 iulie – 30 septembrie 2024), iar în acest an sunt disponibile 12 poziții, printre care: Intern Python Developer, Intern Linux Product Engineering, Intern Software Engineer PaaS, Intern Front-End Java Developer.