Flip.ro, cel mai mare marketplace de telefoane mobile recondiționate din România, și-a început activitatea de SEO în anul 2020, împreună cu agenția difrnt.

La 4 ani distanță, evaluăm atent strategia implementată și rezultatele obținute.

În această perioadă, Flip.ro a reușit să obțină o serie de realizări remarcabile, consolidându-și poziția în piață și aducând inovație în industrie.

Printre acestea se numără:

• Top 200 de site-uri din România în ceea ce privește traficul, situându-se pe locul 173 din peste 5 milioane de site-uri. (conform Semrush Inc);

• Cea mai rapidă creștere de trafic din anul 2023 în Bulgaria în domeniul telefoniei mobile;

• A doua cea mai rapidă creștere de trafic din anul 2023 în Ungaria în domeniul telefoniei mobile.

Prima analiză de SEO a pieței, realizată în 2020, ne-a arătat faptul că utilizatorii români nu căutau pe Google telefoane second hand sau recondiționate. În schimb, căutau foarte des expresii și combinații de cuvinte cheie precum “iPhone + site de anunțuri”.

Deși interesul clienților pentru achiziționarea produselor la prețuri mai mici era evident, era necesară găsirea unei soluții pentru a atrage atenția utilizatorilor chiar și atunci când aceștia se îndreptau către site-urile de anunțuri.

“În momentul în care am realizat că majoritatea căutărilor organice pentru telefoane second hand erau branded și nu puteam să le atingem prin SEO, am decis să adoptăm o abordare mai amplă. Am schimbat complet strategia, trecând de la atragerea traficului pentru telefoane second hand la indexarea directă a site-ului Flip.ro pentru căutările de telefoane noi. Ne-am bazat pe conținutul site-ului pentru a educa și informa clienții cu privire la beneficiile Flip. Acest lucru a dus la o creștere mai lentă în primă fază, însă încrederea pe care Flip.ro ne-a acordat-o a dat roade. Am reușit să acoperim o piață de zece ori mai mare din punct de vedere al căutărilor ulterior, apărând în rezultatele de căutare ori de câte ori un utilizator căuta "iPhone 8", și nu doar "iPhone 8 second hand”, a declarat Robert Vîja, SEO expert și partener difrnt.

Flip.ro, împreună cu difrnt. au adoptat o strategie axată pe 3 direcții în SEO:

1. Crearea de conținut de calitate;

2. Optimizări tehnice conform standardelor Goolge;

3. Campanii de link building per produs.

Pentru a accelera creșterea în căutările Google, strategia de SEO a primit tot suportul Flip.ro. La recomandarea difrnt., unul dintre primii angajati ai Flip.ro a fost desemnat pe poziția de copywriter pentru a satisface nevoile de conținut de calitate ale strategiei.

Ca urmare, în decursul celor 4 ani au fost publicate peste 700 de articole pe blogul Flip.

difrnt. a reușit încă din primul an de activitate să aducă Flip.ro în primele 3 poziții în Google pe produsele low budget (iPhone 8, spre exemplu).

"Din anul 2021, Flip.ro a început demersurile pentru a fi prezent și în gamele medium și high de telefoane, precum Huawei P30 Pro sau iPhone 11 Pro. În prezent, Flip.ro este mereu vizibil în prima pagină a Google pentru produsele pe care le vinde, ocupând primele 3 poziții organice pe majoritatea modelelor. La sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022, Flip.ro a decis să se extindă în țările învecinate cu România, inițiind astfel o campanie de SEO multi-country, care a adus noi provocări."

"Strategia noastră de SEO la Flip.ro a fost o călătorie de 4 ani, condusă de angajamentul nostru de a fi lideri în industria de telefoane recondiționate în Europa de Est. Cu ajutorul partenerilor noștri de la difrnt., am reușit să transformăm complet modul în care ne construim prezența online. Observând că majoritatea căutărilor organice pentru telefoane second hand sunt branded, am decis să mergem mai departe și să ne poziționăm direct în căutările de telefoane noi. Această schimbare de paradigmă a fost susținută de mai mulți factori cheie în strategia noastră de SEO. În primul rând, am investit în crearea de conținut de înaltă calitate, care să răspundă nevoilor și întrebărilor utilizatorilor.

De asemenea, am implementat toate optimizările tehnice conforme celor mai recente actualizări ale algoritmului Google. În plus, am desfășurat campanii de link building dedicate pentru produsele disponibile pe Flip.ro. Astfel, am reușit să ne extindem rapid în Bulgaria și Ungaria, depășind barierele lingvistice. Astăzi, suntem mândri să fim nu doar lideri de piață în România, ci și să avem o prezență puternică în țările învecinate.

Rezultatele remarcabile ale eforturilor SEO au generat un ROI de peste 20x, demonstrând că investiția în aceste campanii este cu adevărat o strategie valoroasă pe termen lung în cadrul planului nostru de marketing.” Mădalina Stănculescu, Chief Marketing Officer la Flip

“Odată cu extinderea în Bulgaria și Ungaria, am întâmpinat provocări legate de barierele lingvistice. Ne-am confruntat nu doar cu necunoașterea limbii, ci și cu folosirea unui alt alfabet. Pentru a depăși aceste obstacole, am decis să colaborăm cu parteneri de încredere, care să ne asiste în implementarea strategiei de SEO sub îndrumarea noastră. Ne-am dorit nu doar să traducem conținutul și să facem o strategie în oglindă, ci să reproducem într-un mod organic și natural succesul pe care l-am avut în România și în restul țărilor.” a declarat Robert Vîja, SEO expert și partener difrnt.

Site-urile din cele 2 țări: flip.bg (Bulgaria) și rejoy.hu (Ungaria), au fost susținute de experiența adunată în ultimii ani cât și de strategii tehnice de interlinking între țări. Astfel, cele 2 țări au reușit să crească de câteva ori mai repede față de cum a crescut Flip.ro la început.

În prezent, Flip.bg este al 3-lea cel mai mare site din industria de telefonie mobilă din Bulgaria conform Semrush Inc și a ajuns în top 500 de site-uri din punct de vedere al traficului în Bulgaria (poziția 435) în mai puțin de 1 an.

Anul 2023 s-a încheiat cu o nouă misiune, și anume intrarea Flip.ro în Grecia și începerea campaniei de SEO în a patra țară.

Campaniile de SEO sunt o investiție pe termen lung în marketing, cu un ROI superior celorlalte strategii. În prezent, valoarea traficului organic adus pe Flip.ro de campania de SEO aduce un ROI de peste 20x, conform datelor furnizate în Semrush. fl

Sursa foto: Flip.ro

