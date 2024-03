FOTO Probleme Facebook: Mulți utilizatori au crezut că le-au fost sparte conturile

Problemele, pe care le întâmpină în aceste momente aplicațiile grupului Meta, respectiv Instagram, Facebook și Threads, i-au adus pe mai mulți utilizatori în primă fază cu gândul la un atac cibernetic.

Având în vedere că utilizatorii Facebook sunt deconectați de la conturi din cauza problemelor pe care aplicațiile Meta le au, o parte dintre ei s-au gândit prima dată că le-au fost sparte conturile. Situația a fost confirmată atât de cititori ai publicației wall-street.ro, cât și de postările care au împânzit deja platforma X, fostul Twitter.

Me after checking on Twitter that Meta is just down and I'm not hacked since my Instagram isn’t loading and my Facebook got "session logged out”. 😂 #facebookdown #instagramdown #meta pic.twitter.com/gVZkxDd93J— ً (@raphaelmiguel) March 5, 2024

my anxiety thinking that my facebook & instagram got hacked but thank god it's happening the same thing with everyone #facebookdown pic.twitter.com/XHwuphVhfL— ærl (@aerlemousse) March 5, 2024

Sursa foto: shutterstock.com

