Gigantul de tehnologie Google analizează o posibilă introducere a unor abonamente pentru utilizatorii care vor să aibă parte de servicii premium, alimentate de inteligența artificială, atunci când folosesc motorul de căutare, scrie Financial Times, descriind mutarea ca fiind o schimbare majoră a modelului de afaceri.

Google s-ar uita către adăugarea a anumitor funcții de căutare care să se bazeze pe inteligența artificială, ca parte a unui abonament de servicii premium, conform surselor Financial Times. Google are mai multe instrumente în care Inteligența Artificială ar putea oferi servicii premium, instrumente precum Gmail, Docs, Google Workspaces, însă nu este clar în acest moment care servicii vor fi cele incluse în noile abonamente.



Angajații google lucrează la dezvoltarea tehnologiei necesare pentru implementarea abonamentelor, însă directorii Google nu au luat decizia finală privind data lansării. Se pare însă că motorul de căutare Google, varianta tradițională, va rămâne gratuit.



Gigantul tehnologic Google a susținut la finalul lunii martie că cel mai recent model al său de inteligenţă artificială (AI) este capabil să obţină un punctaj de 91,1% la examenul de licenţă în medicină din SUA (USMLE), relatează EFE.

"În urmă cu aproximativ un an şi jumătate, am construit primul sistem de inteligenţă artificială care a reuşit să treacă un examen de licenţă medicală, numit MedQA, din cadrul programului USMLE. Cel mai nou model al nostru, optimizat pentru domeniul medical, a obţinut performanţe de top în domeniul medical, obţinând un scor de peste 91%", a anunţat Greg Corrado, şeful echipei de sănătate şi inteligenţă artificială de la Google, în cadrul conferinţei "The Check Up" (verificarea), care a avut loc săptămâna trecută la New York.

Google spune că investighează modul în care o versiune a modelului Gemini de AI, optimizată pentru domeniul medical, poate debloca noi capacităţi de raţionament avansat, de înţelegere a unui număr mare de contexte şi de procesare a mai multor modalităţi, conform Agerpres.ro.

Compania subliniază că, datorită capacităţii multimodale a Gemini, capabil să proceseze text, imagine, audio şi video, acesta a fost utilizat pentru sarcini complexe, cum ar fi generarea de rapoarte pentru imagini 2D, raze X, dar şi pentru imagini 3D.

Sursa foto: Pexels

