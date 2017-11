Ministerul american al Apararii a raspuns in aceasta scrisoare solicitarii formulate de doi membri ai Congresului care au cerut detalii privind "evaluarea numarului de eventuale victime in cazul unui conflict cu Coreea de Nord" atat in randul fortelor americane si ale aliatilor SUA - Japonia, Coreea de Sud si insula americana Guam -, cat si in randul civililor.

Documentul, care ar fi fost scris de comandantul adjunct al Statului major interarme, este dezvaluit in timp ce presedintele SUA, Donald Trump, a inceput un amplu turneu in Asia cu o agenda dominata de tensiunile dintre Washington si Phenian legat de programul nuclear nord-coreean.

Potrivit Washington Post, armata sustine abordarea expusa de secretarul de stat Rex Tillerson constand in impunerea de sanctiuni economice si exercitarea de presiuni diplomatice asupra Phenianului pentru a-i descuraja ambitiile nucleare.

Cotidianul american mentioneaza ca 16 congresmeni, dintre care 15 democrati, au subliniat intr-o declaratie ca raportul Pentagonului confirma "ceea ce stim deja, si anume ca nu exista optiuni militare 'bune' in ce priveste Coreea de Nord".