Coreea de Nord a adus sambata noi acuzatii la adresa presedintelui american Donald Trump, despre care a spus ca efectueaza in prezent in Asia un turneu "belicos", ceea ce nu va face decat sa intareasca ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza France Presse.

Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean a invocat un turneu "belicos in vederea unei confruntari pentru a priva Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) de descurajarea sa nucleara defensiva", a relatat agentia oficiala KCNA, potrivit Agerpres. Primul turneu al lui Donald Trump in Asia arata ca presedintele american este un "distrugator", care cauta razboiul in Peninsula Coreeana, a declarat sambata Phenianul, potrivit Reuters.

"Donald Trump a incercat inca o data sa indeparteze poporul nostru de guvernul sau", a afirmat acelasi purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean. Coreea de Nord a fost una dintre problemele majore evocate de Donald Trump in cadrul turneului sau ce a cuprins vizite in Japonia, Coreea de Sud, China si la summitul APEC (Forumul de cooperare economica Asia-Pacific) in Vietnam.

Presedintele american isi incheie turneul sau duminica printr-o escala in Filipine, unde va participa la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est) la Manila. In cadrul vizitei sale la Seul, Donald Trump a adresat un avertisment sever regimului nord-coreean pe care l-a calificat drept "dictatura brutala" condusa "ca o secta" ai carei locuitori sunt supusi unui "bombardament cotidian al propagandei de stat", care sufera intarzieri in crestere din cauza malnutritiei si se confrunta constant cu "gulagul, violul si crima".

