Este oficial. Beijing găzduiește cei mai mulți miliardari ai Planetei, mai mult decât oricare alt oraș din lume. În 2020, în capitala chineză trăiau cu 33 de miliardari mai mulți decât în anul precedent, iar numărul lor total a ajuns la 100.

Deși SUA este un punct important care angrenează cei mai mulți din miliardarii lumii, New York a găzduit doar cu un miliardar mai puțin față de Beijing, adică 99 de miliardari, arată cele mai recente date oferite de Topul miliardarilor realizat de revista Forbes. Este prima dată în șapte ani când se întâmplă acest lucru.

Cum a câștigat China mai mulți miliardari

Pandemia a venit cu o mai mare nevoie de digitalizare și tehnologizare pentru ca activitățile de zi cu zi să sufere cât mai puțin. Ascensiunea Chinei pe aceste paliere, dar și ascensiunea companiilor sale de tehnologie și a piețelor bursiere au ajutat-o să câștige primul loc, scrie BBC.

Cu toate acestea, deși Beijingul are în prezent mai mulți miliardari decât New York, valoarea netă combinată a miliardarilor din New York a rămas cu 80 miliarde de dolari SUA mai mare decât cea a omologilor lor din Beijing.

Cel mai bogat miliardar rezident din Beijing a fost Zhang Yiming, fondatorul celebrei aplicații TikTok și director executiv al firmei mamă ByteDance. În 2020 el și-a dublat averea, ajungând până la 35,6 miliarde de dolari. În schimb, cel mai bogat rezident din New York, fostul primar Michael Bloomberg, a avut o avere netă care s-a ridicat la 59 de miliarde de dolari, în 2020.

Un sfert din cei 2.755 de Miliardari ai lumii din Topul Forbes locuiesc în doar 10 orașe, din care, mai mult de 10% din ei locuiesc în doar patru metropole din China.

