VIDEO | Iohannis: Am discutat cu președintele Poloniei aprofundarea Parteneriatului strategic

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că a discutat cu omologul său polonez despre aprofundarea şi extinderea Parteneriatului strategic româno-polonez, anunţând că în a doua parte a anului va avea loc o nouă şedinţă comună a guvernelor celor două ţări la care va fi agreat un nou plan de acţiune al Parteneriatului pentru perioada 2021-2025, relatează Agerpres.

"În întrevederea pe care tocmai am încheiat-o, desfăşurată într-o atmosferă foarte deschisă de prietenie, am discutat despre extinderea şi aprofundarea Parteneriatului strategic româno-polon instituit în octombrie 2009 şi reînnoit în 2015. M-am bucurat să constat că acest parteneriat strategic a încurajat o dezvoltare susţinută a relaţiilor noastre bilaterale în ultimii ani.

Organizarea în a doua parte a acestui an a unei noi şedinţe comune a guvernelor României şi Poloniei la care va fi agreat un nou plan de acţiune al Parteneriatului Strategic pentru perioada 2021-2025 demonstrează încă o dată nivelul excelent al dialogului româno-polonez", a spus şeful statului, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda.

Iohannis a subliniat că dialogul româno-polonez s-a intensificat substanţial în ultimii ani, prin contacte la toate nivelurile şi în toate domeniile.

Şeful statului a arătat că a convenit cu omologul polonez necesitatea stimulării pe mai departe a schimburilor comerciale, precizând că acestea au însumat în 2020, în ciuda pandemiei, peste 7 miliarde de euro, precum şi a investiţiilor reciproce.

"Discuţiile au reliefat, totodată, interesul comun pentru aprofundarea cooperării sectoriale, inclusiv în domenii precum industria de apărare", a spus Iohannis.

El a indicat că discuţiile au vizat şi cooperarea în plan regional în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări, cu accent pe implementarea proiectelor strategice de interconectare regională şi că a fost agreată continuarea promovării comune, cu prioritate, a proiectului de cale ferată Rail2Sea, care va lega porturile Constanţa şi Gdansk şi, respectiv, a proiectului rutier Via Carpathia.

Şeful statului a menţionat că o atenţie specială a fost acordată dimensiunii de securitate, o componentă esenţială a Parteneriatului Strategic.

"Dialogul româno-polon pe tema securităţii aduce beneficii reciproce certe pentru ambele ţări, pentru regiunea noastră şi pentru Alianţa Nord-Atlantică. Am convenit cu domnul preşedinte continuarea contribuţiilor militare pe care România şi Polonia le au fiecare pe teritoriul celeilalte în contextul implementării deciziilor adoptate la Summiturile NATO anterioare", a declarat Iohannis, amintind că marţi, alături de omologul polonez, va participa la exerciţiul militar "Justice Sword 21", la Poligonul Smârdan.

Şeful statului a arătat că discuţiile au vizat şi securitatea la Marea Neagră şi, în general, pe Flancul Estic, precum şi priorităţile pentru Summitul NATO din acest an.

"Astfel, ţările noastre vor continua să susţină consolidarea posturii NATO de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, a coeziunii acestuia, precum şi procesul NATO 2030 şi adoptarea unei decizii privind actualizarea Conceptului Strategic aliat la Summitul NATO din iunie. România şi Polonia acordă o atenţie deosebită întăririi rezilienţei NATO, a statelor aliate şi a celor partenere şi mă bucur că Polonia susţine proiectul Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă de la Bucureşti. În acest context, am reafirmat şi susţinerea puternică a ţărilor noastre pentru consolidarea relaţiei transatlantice", a spus Iohannis, arătând că aceste aspecte de securitate vor fi discute mai pe larg în cadrul Summitului Formatului Bucureşti (B9).

Potrivit preşedintelui Iohannis, discuţiile au vizat şi consolidarea Trilateralei România-Polonia-Turcia şi evoluţiile din Vecinătatea Estică.

"Am reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi am discutat situaţia îngrijorătoare de securitate din Ucraina şi din jurul Ucrainei, precum şi provocările legate de Belarus. Am convenit totodată coordonarea poziţiilor României şi Poloniei în vederea dinamizării şi substanţierii Parteneriatului Estic în perspectiva Summitului preconizat a fi organizat în acest an", a conchis şeful statului.

Sursa foto: presidency.ro

