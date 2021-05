Colonial Pipeline a suferit un atac cibernetic cu ransomware în weekend și și-a anulat serviciul timp de cinci zile, provocând înăsprirea aprovizionărilor în SUA, scrie BBC.

Mai mult, blocajul a făcut ca rezervele de motorină, benzină și combustibil pentru avioane să se înăsprească în SUA, cu prețuri în creștere, o derogare de urgență adoptată luni și o serie de state declarând o urgență.

Compania petrolieră a plătit hackerilor (parte din grupul identificat ulterior ca DarkSide) o răscumpărare imensă, în valoare de 5 milioane de dolari, au confirmat mai multe surse pentru CNN, New York Times, Bloomberg și Wall Street Journal.

Conducta de 5.500 de mile (8.900 km) transportă de obicei 2,5 milioane de barili pe zi pe coasta de est.

And this is how someone thinks they should get gas...🙄 #gasshortage pic.twitter.com/XT7APSI9rM