Emanuel Macron se afla într-o vizită de lucru în departamentul Drome, din sud-estul Franței. La un moment dat, s-a apropiat de o mulțime de oameni, aflată dincolo de perimetrul delimitat.

JUST IN - President #Macron slapped in the face during #France tour.pic.twitter.com/Zcu0N4lk3C