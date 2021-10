Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, totul datorită companiei SpaceX

Elon Musk este în prezent cel mai bogat om din lume, dar dacă predicția unui analist se va îndeplini, el ar putea deveni primul trilionar din lume, scrie Business Insider.

Morgan Stanley Adam Jonas a scris săptămâna trecută că Musk ar putea fi prima persoană care a ajuns la statutul de trilionar, nu datorită Tesla, compania cotată la bursă pe care o conduce, ci datorită întreprinderii sale spațiale private, SpaceX.

Însă SpaceX este doar o mică parte din imperiul contstruit de Elon Musk. În ultimele cinci decenii, a devenit CEO atât al Tesla, cât și al SpaceX, fondatorul The Boring Company și cofondator al OpenAI și Neuralink, concentrându-se pe obiectivul său pe termen lung: evadarea Pământului și colonizarea Planetei Marte.

Dar nu a fost întotdeauna un drum fără probleme pentru Musk. Iată cum a devenit una dintre cele mai îndrăgite și controversate figuri din lumea afacerilor.

Elon Musk s-a născut pe 28 iunie 1971, în Pretoria, Africa de Sud. După ce a absolvit liceul, Musk s-a mutat în Canada și a petrecut doi ani studiind la Queen's University din Kingston, Ontario, dar și-a terminat studiile la Universitatea din Pennsylvania, obținând diplome în fizică și economie.

În timp ce studia la Universitatea din Pennsylvania, Musk și un coleg de clasă au închiriat o cu 10 dormitoare și au transformat-o într-un club de noapte, care a fost și prima sa experiență antreprenorială.

Împreună cu fratele său, Kimbal, Musk a lansat Zip2. Un grup de investitori din Silicon Valley au ajutat la finanțarea companiei, care a furnizat ghiduri de călătorie în ziare precum The New York Times și Chicago Tribune.

Munca grea a dat roade când Compaq a cumpărat Zip2 într-o rundă de 341 milioane de dolari în numerar și acțiuni, Musk câștigând 22 de milioane de dolari.

Antreprenorul a început apoi X.com, o companie bancară online. El a lansat compania în 1999 folosind 10 milioane de dolari din banii obținuți din vânzarea Zip2. Aproximativ un an mai târziu, X.com a fuzionat cu Confinity, un startup financiar co-fondat de Peter Thiel, pentru a forma PayPal.

Chiar înainte de vânzarea PayPal, Musk își visa următoarea mișcare, inclusiv un plan sălbatic de a trimite șoareci sau plante pe Marte. La începutul anului 2002, Musk a fondat compania care va fi cunoscută sub numele de Space Exploration Technologies, sau SpaceX, cu 100 de milioane de dolari din banii primiți din vânzarea PayPal. S

În 2004, Musk a făcut prima din ceea ce ar fi investiții totale de 70 de milioane de dolari în Tesla, o companie de mașini electrice co-fondată de veteranul director de startup Martin Eberhard. Musk a avut un rol activ de produs la Tesla, ajutând la dezvoltarea primei sale mașini, Roadster complet electric, care a debutat în 2006, când Musk era președinte al Tesla. Acum este și CEO al acestuia.

Tesla și SpaceX sunt printre cele mai cunoscute companii fondate de Musk. Printre acestea, în 2016 antreprenorul a pus bazele business-ului The Boring Company, care are misiunea de a crea o rețea de tuneluri sub și în jurul orașelor unde șoferii vor putea conduce și scăpa de traficul de la suprafață.

De asemenea, la sfârșitul anului 2015, Musk a cofondat OpenAI, o organizație nonprofit dedicată cercetării inteligenței artificiale. Ulterior, el a anunțat că va demisiona din consiliu pentru a evita orice potențiale conflicte de interese cu Tesla, care a făcut pași în domeniul inteligenței artificiale pentru tehnologia mașinilor autonome.

Musk a mai fondat o companie, aceasta în 2017: Neuralink, care încearcă să construiască dispozitive care pot fi implantate în creierul uman.

Datorită creșterii acțiunilor Tesla, averea estimata deținută de Elon Musk este de 242 miliarde dolari, făcându-l cel mai bogat om din lume, înaintea lui Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bernard Arnault și Jeff Bezos.

