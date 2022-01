VIDEO | Diamant extraterestru, scos la licitație pentru 6 milioane de euro

Un diamant negru despre care se spune că este de origine extraterestră urmează să fie scos la licitație la Londra, iar vânzătorul speră să scoată 6 milioane de euro pe bijuteria venită din altă lume, potrivit Euronews.

Licitația va fi organizată în luna februarie de către casa de licitații Sotheby’s. „Enigma”, așa cum a fost denumit diamantul negru de 555,55 carate, ar fi ajuns pe Terra la „bordul” unui meteorit, care s-a prăbușit în regiunea Dubaiului.

Bijuteria rară a fost prezentată lumii în cadrul unui turneu care a trecut prin Dubai şi Los Angeles, înainte de a se îndrepta spre capitala Marii Britanii.

Sotheby's se așteaptă ca diamantul să fie vândut pentru cel puțin 6 milioane de euro, iar pentru această licitație, organizatorul ia în calcul și varianta plății cu criptomonedă.

Sophie Stevens, specialist în bijuterii la Sotheby's Dubai, a declarat pentru Associated Press că numărul cinci are o semnificație importantă pentru diamant, care are și 55 de fațete.

„Forma diamantului se bazează pe simbolul palmierului din Orientul Mijlociu al lui Khamsa, care reprezintă puterea și protecția”, a spus ea. Khamsa în arabă înseamnă cinci.

Sophie Stevens spune că originea extraterestră a diamantului negru ar fi confirmată de faptul că acest tip de diamant se formează doar în interiorul meteoriților prăbușiți pe Terra.

„Despre diamantele carbonado, credem că s-au format din origini extraterestre, pentru că se formează când meteoriții se ciocnesc cu Pământul și formează depozite chimice de vapori sau provin chiar din interiorul meteoriților”, a mai spus Stevens.

Diamantele negre, cunoscute și sub numele de carbonado, sunt extrem de rare și se găsesc în mod natural doar în Brazilia și Africa Centrală. Teoria originii cosmice se bazează pe izotopii lor de carbon și pe conținutul ridicat de hidrogen.

Sursa foto: Captura video / Sotheby's

