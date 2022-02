O escadrilă de avioane de vânătoare americane F-16 se mută din Germania în România

Comandamentul european al aviaţiei militare a SUA, cu sediul în Germania, a anunţat vineri că o escadrilă de avioane de vânătoare F-16 va fi mutată din această ţară în România, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Comunicatul US Air Force nu a precizat numărul de avioane care urmau să aterizeze la baza aeriană de la Feteşti.



Efectivele aeriene americane se vor alătura celor italiene deja desfăşurate la baza respectivă şi "vor colabora strâns cu aliaţii din regiunea Mării Negre pentru a întări securitatea regională în această perioadă de tensiuni provocate de desfăşurarea militară rusă în apropierea Ucrainei", a comunicat comandamentul.



Principala misiune a avioanelor F-16 va fi protejarea spaţiului aerian al NATO în apropierea Crimeei, teritoriu ucrainean anexat de Rusia în 2014.



Joi, US Air Force anunţase sosirea în Regatul Unit a unor bombardiere strategice B-52, pentru manevre "prevăzute de mai multă vreme", iar US Navy - marina militară a SUA - a făcut cunoscută prezenţa în teatrul european a patru distrugătoare, care vor sprijin Flota a 6-a americană.



Preşedintele american Joe Biden a trimis circa 3.000 de militari în Germania, Polonia şi România pentru a consolida flancul estic al NATO, în faţa pericolului unei invazii ruse în Ucraina, care pare tot mai ridicat. El urma să participe începând de la ora 16.00 GMT (18.00 ora României) la o videoconferinţă cu mai mulţi lideri europeni - cancelarul german, Olaf Scholz, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, premierul britanic, Boris Johnson, omologul său canadian, Justin Trudeau, cel italian, Mario Draghi, preşedintele român, Klaus Iohannis, cel polonez, Andrzej Duda, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.



Rusia efectuează în prezent exerciţii militare comune cu Belarusul, pe teritoriul acestei foste republici sovietice, în apropierea frontierei cu Ucraina. În vecinătatea Ucrainei sunt acum concentraţi circa 100.000 de militari ruşi.



Moscova susţine că nu are intenţia de a invada Ucraina, iar Occidentul îşi contină eforturile diplomatice occidentale pentru evitarea unui astfel de scenariu.

Sursa foto: Shutterstock

