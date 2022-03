Românii lăudați pentru mobilizarea în ajutorarea refugiaților în presa internațională

„Tocmai ce am plecat din Ucraina în România. Cozi lungi de peste 6 ore în ninsoare și vânt, din cauza controalelor de la punctele de frontieră din Ucraina. Pe partea românească: mâncare, băuturi calde, autobuze gratuite, sprijin, voluntari, cazare. Călătorii gratuit cu trenurile din România.

Un exemplu de civilizație și de abordare umană a problemei refugiaților”, a scris jurnalistul pe contul său de Twitter.

Just left Ukraine to Romania. Huge queues of 6+ hours in snow and wind, caused by Ukraine border checks.



On the Ro side: food, hot drinks, free buses, help, volunteers, arranging of rooms. Free travel on Ro trains.



Textbook case of a civilised and humane approach to refugees. pic.twitter.com/ZzJGag6Irh— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 8, 2022