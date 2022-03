Vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, a declarat, în cadrul conferinței de presă alături de președintele România, Klaus Iohannis, că un atac împotriva unui stat aliat NATO este un atac împotriva tuturor statelor din Alianţă, subliniind totuși că diplomaţia reprezintă modalitatea de a rezolva situaţia din Ucraina.

"Statele Unite ale Americii sunt dedicate prieteniei şi alianţei cu România" a arătat ea şi a amintit că în România există prezenţă militară americană prin rotaţie, relatează Agepres.

În ceea ce priveşte dislocarea de trupe suplimentare, oficialul american a spus că "este o situaţie dinamică şi vom evalua nevoile pe care le avem pentru a menţine stabilitatea în regiune.

Vicepreşedintele SUA a mai spus că diplomaţia reprezintă modalitatea de a rezolva situaţia din Ucraina, evidenţiind totodată că rubla a înregistrat valori scăzute în urma sancţiunilor aplicate Rusiei.

"De la început, SUA au încercat să se angajeze în activităţi diplomatice în mod dinamic şi, din tot ce ştim şi din ce am fost martori, Putin nu a arătat nicio intenţie să se implice în acţiuni diplomatice. Am văzut acest lucru şi la conferinţa de la Munchen. Noi am menţinut activitatea noastră. Am observat de la Putin minciuni, dezinformare şi activităţi de agresiune.

Noi considerăm în continuare că diplomaţia este modalitatea de a se rezolva aceste probleme şi să ne asigurăm că aliaţii noştri sunt puternici şi că trebuie să existe consecinţe serioase pentru responsabilitate, în ceea ce priveşte ceea ce face Rusia. De aceea am aplicat sancţiuni importante. Bineînţeles, moneda rusă a căzut şi asta este încă o dovadă că măsurile pe care le-am luat sunt măsuri împotriva acţiunii revoltătoare a Rusiei", a arătat ea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută alături de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Preşedintele român a arătat la rândul său că, în cazul în care vor fi necesare sancţiuni suplimentare, acestea vor fi aplicate.

"Pachetul de sancţiuni a fost discutat cu SUA, şi cu NATO, cu Uniunea Europeană şi vom continua să discutăm cu aliaţii noştri. Vorbim despre partea economică, dar amândoi am arătat astăzi că suntem ferm hotărâţi să implementăm articolul 5 al NATO. Şi dacă va fi necesar să aplicăm sancţiuni suplimentare, acestea vor fi aplicate", a afirmat Iohannis.

Sursa foto: Captura video - Administrația Prezidențială / Facebook

