Wall Street Journal: Roman Abramovici şi negociatori de pace ucraineni au suferit simptome de posibilă otrăvire

Roman Abramovici, care are legături de durată cu preşedintele Vladimir Putin, s-a implicat în tentativele de pune capăt războiului din Ucraina la puţin timp după lansarea invaziei ruse, pe 24 februarie, susţin persoanele familiarizate cu chestiunea şi citate de WSJ.

Abramovici, care a făcut naveta între Moscova, Lvov şi alte locuri de negociere, precum şi cel puţin doi membri de rang înalt ai echipei ucrainene au dezvoltat simptome care includ ochi roşii, lăcrimare constantă şi dureroasă şi exfolierea pielii de pe faţă şi de pe mâini, susţin sursele citate.

Acestea îi acuză de atac pe adepţii unei linii dure de la Moscova, despre care susţin că vor să saboteze negocierile pentru încheierea războiului. O persoană apropiată de Roman Abramovici a declarat că este neclar cine a vizat acest grup.

Russian oligarch Roman Abramovich and Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in Kyiv earlier this month, people familiar with the matter said https://t.co/uuf16onHCu— The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2022