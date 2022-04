Cum a ajuns premierul unui land german ”marioneta lui Putin”. Biroul său, transformat practic în sucursală Gazprom

Colaborarea dintre politiciana din Partidul Social Democrat (SPD) și compania rusească susținută de Kremlin a fost descoperită după ce o serie de informații au devenit publice în baza unei legi privind transparența informației, scrie The Times. Sute de mailuri și documente demonstrează că Schwesig a înființat o fundație de protecție a mediului al cărei scop real era acela de a face lobby pentru Nord Stream 2 și de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite entităților responsabile de acest gazoduct.

Potrivit Die Welt, biroul lui Schwesig a fost transformat practic într-o ”sucursală a Gazprom”. Politiciana a ținut chiar un discurs în parlamentul landului, în care a respins toate criticile la adresa proiectului Nord Stream, spunând că de fapt acestea sunt tentative de a face Germania să treacă la gazul american obținut prin fracturare hidraulică.

Fundația pentru Protecția Mediului și a Climei (Klima-und Umweltschutz MV), înființată de Scheswig, urma să angajeze oameni din compania Nord Stream 2 AG, constructorul și operatorul gazoductului. Aceasta este deținută de Gazprom și îl are ca CEO pe Matthias Warnig, fost agent al Stasi (serviciul secret din Germania comunistă) și prieten din tinerețe al lui Vladimir Putin. La rândul său, firma ar fi virat milioane de euro către ONG pentru a promova gazoductul.

