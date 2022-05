Soros: Civilizația ar putea să nu supraviețuiască războiului din Ucraina

Miliardarul american George Soros a atenţionat că civilizaţia "ar putea să nu supravieţuiască" războiului din Ucraina, apreciind totodată că Europa ar putea fi într-o "poziţie mai puternică" decât crede în ceea ce priveşte gazul rusesc, informează AFP, preluat de Agerpres.

"Invazia (Ucrainei de către Rusia) a fost poate începutul celui de-Al Treilea Război Mondial şi civilizaţia noastră poate să nu-i supravieţuiască", a declarat Soros într-un discurs susţinut în cadrul unui dineu pe care el îl organizează în mod tradiţional la Davos (Elveţia), în marja reuniunii Forumului Economic Mondial.



"Cel mai bun şi singurul mod de a ne proteja civilizaţia este de a-l învinge pe (preşedintele Vladimir) Putin cât mai repede posibil", a insistat el.



Una dintre armele utilizate de ţările occidentale constă într-o serie întreagă de sancţiuni economice împotriva Moscovei. Uniunea Europeană (UE) are însă probleme în a se pune de acord asupra ultimului pachet de măsuri, pentru că unele ţări membre sunt foarte dependente de hidrocarburile ruseşti pentru aprovizionarea lor în energie şi sunt reticente în a adopta noi sancţiuni.



"Eu cred că Putin este foarte inteligent şi într-un fel îi dictează Europei, ameninţând cu tăierea gazului. Însă în realitate dosarul lui este mai puţin solid decât crede el", a declarat George Soros.



În acest sens, Soros argumentează că Rusia a creat în mod intenţionat o situaţie de penurie iarna trecută, stocându-şi gazul mai degrabă decât să-l trimită în Europa, ceea ce a majorat preţurile, şi de asemenea şi-a umplut rezervoarele care vor fi "pline până în iulie".



Preşedintele rus "este într-o criză şi el a reuşit într-un mod sau altul să îngrozească Europa". Or, "el este într-o situaţie tensionată. El trebuie să facă ceva cu acest gaz şi singurul loc care poate să-l absoarbă, pentru că acolo sunt conducte, este Europa", a subliniat miliardarul.



El a precizat că a explicat acest lucru într-o scrisoare adresată premierului italian Mario Draghi, la care, spune el, nu a primit încă răspuns.



George Soros a pus sub semnul întrebării în special politica fostului cancelar federal german Angela Merkel, pentru a explica dependenţa, potrivit lui, încă "excesivă" a Europei faţă de hidrocarburile ruseşti.



"Ea a aprobat acorduri speciale cu Rusia pentru furnizarea de gaz şi a făcut din China cel mai mare partener al Germaniei pentru exporturi. Aceasta a făcut din Germania ţara care afişează cea mai bună performanţă (economică) în Europa, dar acum există un preţ greu de plătit", a spus el.



În afară de Vladimir Putin, miliardarul l-a criticat din nou pe preşedintele chinez Xi Jinping, calificându-i pe amândoi drept "cei doi dictatori".



"Astăzi, China şi Rusia reprezintă cea mai mare ameninţare pentru o societate deschisă", a afirmat Soros.

Sursa foto: Flickr / Heinrich-Boll-Stiftung

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: