Lumea întreagă este la picioarele lui David Popovici. Ce scrie presa internațională

Presa internaţională a salutat naşterea unui nou superstar al înotului mondial, după ce sportivul român David Popovici, la doar 17 ani, a cucerit de o manieră spectaculoasă două medalii de aur (100 şi 200 m liber) la Mondialele de înot de la Budapesta.

Gazzetta dello Sport a titrat supă succesele românului ''Cine este Popovici, ultimul Tarzan al înotului: 'Eu, Seneca şi limitele care nu există'''.

''Moştenitorul lui Dressel este român, are 17 ani şi iubeşte filozofia, latina şi este un fan al Italiei: la Mondialele de la Budapesta a marcat o dublă la 100 şi 200 liber şi a devenit deja un mit'', scrie prestigiosul ziar italian, transmite Agerpres.

The Times îl supranumeşte printr-un joc de cuvinte ''noua torpilă'' (New Thorpedo), cu referinţă la marele campion australian Ian Thorpe, cvintuplu campion olimpic şi de zece ori campion mondial în probele de la stilul liber. Thorpe, regele probei de 200 m liber, a devenit la doar 15 ani cel mai tânăr campion mondial la 400 m, dar, conform Times, acum toţi ochii sunt pe ''Thorpedo, un adolescent talentat, care şi-a depăşit colegii mai în vârstă şi mai experimentaţi şi care posedă aceleaşi atribute fizice şi perspicacitate tactică care l-au făcut pe australian cel mai bun la stilul liber din toate timpurile''.

L'Equipe regretă că Maxime Grousset, medaliat cu argint la 100 m liber, nu a reuşit să câştige prima medalie de aur pentru Franţa în această probă, dar subliniază dubla lui David Popovici, la 100 şi 200 m liber, proba mai lungă fiind câştigată cu al patrulea timp din toate timpurile, în timp ce Alain Bernard, campion olimpic la 100 m liber, l-a descris pe Popovici ca un înotător extraordinar, iar duelul dintre cei doi pentru aurul la 100 m liber reprezintă ''duelul unei noi generaţii''.

Ziarul Marca a titrat ''Dublă istorică pentru tânărul Popovici, care s-a impus şi la 100 m liber'' şi ''Noul fenomen al stilului liber'', transmite Agerpres.

''Noul campion este chemat să scrie multe pagini glorioase din sportul său. A confirmat asta în primele lui declaraţii imediat ce a ieşit din piscină. 'Acesta este doar începutul unui drum lung, lung', s-a aventurat Popovici cu multă încredere în sine'', conform ziarului spaniol.

Ziarul AS a salutat apariţia a două noi staruri, românul David Popovici, campion la 100 şi 200 m liber, respectiv Leon Marchand (20 ani), campion mondial la 200 şi 400 m mixt.

''Marchand şi Popovici sunt senzaţiile unei competiţii mai bogate decât se aştepta în ciuda absenţei ruşilor şi în timpul unui an post-olimpic'', a scris AS.

Agenţia France Presse a scris că Popovici este ''noul rege al cursei regine'', după victoria românului la 100 m liber, în timp ce agenţia spaniolă EFE a relevat că David ''a devenit stindardul autenticei revoluţii de tineret care se desfăşoară la Campionatele Mondiale de la Budapesta, după ce şi-a agăţat la gât a doua medalie de aur în capitala maghiară, câştigând finala la 100 m liber''.

''Dar dacă dubla lui David Popovici a confirmat naşterea unui nou superstar mondial, timpul său câştigător de 47sec58 /100 a arătat clar că românul are destul loc de îmbunătăţire'', a adăugat EFE.

Sursa foto: Facebook / David Popovici

