Un japonez băut a adormit pe stradă și a pierdut un USB cu datele tuturor rezidenților din oraș

Cetățeanul japonez în vârstă de aproximativ 40 de ani, al cărui nume nu este specificat de CNN, a adormit pe stradă după o noapte petrecută în oraș.

Din nefericire însă, acesta avea asupra lui un USB pe care erau datele a 465.177 de cetățeni din Amagasaki, un oraș de lângă Osaka.

În plus, pe USB erau inclusiv date privind numele, datele de naștere, adresele, conturile bancare, taxele plătite, dar și beneficiile sociale cum ar fi alocațiile pentru copiii rezidenților.

Japan city Amagasaki Gov lost USB flash drive containing personal information on all of its roughly 460,000 residents. The same thing happened a while ago but it was floppy disks. Japan is much behind on IT tech It ain't even funny, and incompetence alsohttps://t.co/fTnlZLA6Iw.— Rihito says 我的推特账户已被归还 (@RihitoPhysicist) June 23, 2022