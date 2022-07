Telescopul James Webb a surprins cea mai profundă imagine a universului capturată vreodată

Imaginea revoluționară capturată de telescopul NASA a fost prezentată chiar de președintele Joe Biden în cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa Albă, transmite CNN.

În imagine se poate observa clusterul (aglomerare, n.r.) de galaxii SMACS 0723, precum și efectul de lupă pe care îl creează distorsiunea spațiu-timp cauzată de gravitația acestora.

NASA’s revolutionary, long-delayed $10 billion James Webb Space Telescope has produced its first full-color image, and it’s a doozy: A glimpse deep into space and back in time, capturing the faint light of galaxies forming in the infancy of the cosmos. https://t.co/jo719P12qk pic.twitter.com/eCPn8z9odS— The Washington Post (@washingtonpost) July 11, 2022