Risc de secetă pe aproape jumătate din suprafața UE. România, printre țările cele mai afectate

Aproximativ jumătate din teritoriul Uniunii Europene se confruntă în prezent cu riscul de secetă în urma absenţei prelungite a precipitaţiilor, a anunţat Comisia Europeană, în timp ce continentul trece printr-un episod neobişnuit de caniculă.

Circa 46% din teritoriul UE este expus nivelurilor de secetă de ''avertisment'', adică înregistrează un deficit important de umiditate în sol, iar 11% este deja în stare de alertă, cu o vegetaţie şi culturi slăbite grav de lipsa apei, precizează executivului comunitar, citat de Agerpres.

Agricultura României ar putea suferi

''Franţa, România, Spania, Portugalia şi Italia vor trebui să facă faţă probabil unei scăderi a randamentelor agricole'', mai ales pentru culturile de cereale, generată de ''stresul hidric şi termic'', subliniază executivul comunitar.

Germania, Polonia, Ungaria, Slovenia şi Croaţia sunt de asemenea vizate, în timp ce în Italia bazinul râului Po ''se confruntă cu nivelul de gravitate a secetei cel mai ridicat'' în UE, cu o ''secetă intensă'' declarată în cinci regiuni italiene.

Situaţia este de asemenea dificilă în peninsula iberică, cu ''condiţii prielnice incendiilor de pădure'', în Spania nivelurile de apă stocate de baraje fiind în prezent la sub 31% din media ultimului deceniu, mai precizează în evaluarea lor experţii JRC.

Episoadele de caniculă din iunie şi iulie au agravat o situaţie deja critică, după deficitul grav de precipitaţii din timpul iernii şi al primăverii.

You will find more infographics at Statista;

Seceta va amplifica criza energiei

''Debitele râurilor sunt grav afectate în mai multe ţări, volumele de apă stocate se epuizează: aceasta ar putea necesita măsuri extraordinare de gestionare a apei şi energiei'', avertizează Comisia Europeană.

Producţia de energie a centralelor termice şi nucleare situate în apropierea unui curs de apă a fost în iunie mult sub media perioadei 2015-2021 în numeroase ţări, printre care Italia, Franţa şi Portugalia.

Citeste si: Studiu: Prețurile alimentelor vor continua să crească în Europa în...

O scădere asemănătoare s-a înregistrat şi pentru energia hidro, din cauza scăderii nivelului apei din baraje în Norvegia, Spania, România, Muntenegru sau Bulgaria, printre alte ţări, mai remarcă experţii Comisiei Europene.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: