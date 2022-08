În luna iulie a acestui an, Elon Musk a anunțat public că s-a răzgândit și că nu mai vrea ca Twitter să fie proprietatea sa, după ce oficialii rețelei au refuzat să îi comunice cu exactitate câte conturi false are concret aceasta. Nu este prima dată când Musk își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul de conturi false pe Twitter. În mai, el a spus că acordul de preluare nu va merge înainte decât dacă va primi dovada că mai puțin de 5% dintre conturile de Twitter sunt roboți.

Ca răspuns la Tweetul unui internaut, Elon Musk spune că „dacă Twitter pur şi simplu oferă metoda sa de eşantionare a 100 de conturi şi confirmă că acestea sunt reale, acordul (de preluare a Twitter) ar trebui să fie reluat conform condiţiilor iniţiale. Cu toate acestea, dacă se dovedeşte că declaraţiile lor către SEC (autoritatea americană care supraveghează pieţa financiară) sunt false, nu va mai fi cazul”.

2/ When @elonmusk requested more information about spam and fake accounts; Twitter provided a vague response.



Then provided outdated data;

Then offered a fake data set (not real "firehose");

Then provided a cleaned data set where they already suspended the malicious accounts;— Andrea Stroppa (@Andst7) August 5, 2022