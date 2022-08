Trump a invocat de 440 de ori în fața procuroarei dreptul de a nu-i răspunde la întrebări

Donald Trump a invocat miercuri, la audierea sa sub jurământ în faţa procuroarei generale din New York, Letitia James, de cel puţin 440 de ori dreptul său de a nu-i răspunde la întrebări, în virtutea celui de-al 5-lea amendament al Constituţiei SUA, relatează mass-media americane citate joi de AFP.

Fostul preşedinte republican al SUA a fost interogat miercuri mai multe ore la Manhattan în biroul celei mai înalte magistrate din statul New York, Letitia James, o afro-americană aleasă din rândurile democraţilor. Ea investighează din 2019 într-un proces civil suspiciunile de fraude fiscale şi financiare ale grupului familial Trump Organization, conform Agerpres.ro.



Conform unuia dintre avocaţii lui Trump, Ron Fischetti, citat de postul NBC, singurul răspuns al clientului său a fost cel referitor la numele său.



Potrivit unei alte surse, fostul preşedinte a invocat la această audiere de 440 de ori dreptul de a păstra tăcerea, invocând al 5-lea amendament al Constituţiei SUA, care permite oricărui acuzat să tacă pentru a nu se auto-incrimina.



Şi Washington Post scrie - pe baza relatării unei alte surse care şi-a păstrat anonimatul, ţinând cont de confidenţialitatea audierii sub jurământ - că Donald Trump a refuzat de 440 de ori să răspundă întrebărilor procuroarei despre companiile sale, valoarea patrimoniului său şi datoriile sale financiare.



''Acelaşi răspuns'', adică dreptul constituţional de a nu răspunde, a declarat sistematic Trump după fiecare întrebare, potrivit Washington Post.



Abia ajuns la audiere, Trump a postat pe reţeaua sa de socializare Truth Social un mesaj sarcastic la adresa procuroarei, care stă într-un ''birou somptuos, magnific şi scump (...), frumoase condiţii de muncă în timp ce oamenii se omoară la New York şi ea îşi dedică timpul şi energia încercând ''să-l prindă pe Trump'' ''.



El îşi anunţase marţi seară sosirea la New York pentru această audiere într-un alt mesaj pe Truth Social. ''O văd mâine pe procuroarea generală rasistă pentru continuarea celei mai mari vânători de vrăjitoare din istoria SUA (...) Marea mea companie, şi eu însumi, suntem atacaţi din toate părţile. O Republică bananieră'', a scris Trump, care nu neagă posibilitatea de a candida din nou în 2024 după ce a pierdut în 2020 alegerile în faţa democratului Biden.



Această anchetă pare să nu aibă nicio legătură cu percheziţia efectuată de FBI luni la reşedinţa lui Trump de la Mar-a-Lago, unde nu este clar ce au căutat autorităţile, probabil dovezi incriminatoare despre documente confidenţiale păstrate de fostul preşedinte după ce şi-a încheiat mandatul.

Sursa foto: Shutterstock

