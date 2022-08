Soarele ar putea trimite o furtună pe Pământ în următoarele zile. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) spune că steaua noastră de foc a „scuipat” duminică o serie de explozii care se îndreaptă în direcția planetei noastre și ar putea declanșa o puternică furtună geomagnetică, scrie CBS News.com.

Una dintre aceste explozii, numită „ejecție de masă coronală sau CME”, este de așteptat să se ciocnească și să consume o alta, creând ceea ce se numește un eveniment CME canibal. Potrivit The Weather Channel, aceste evenimente pot provoca furtuni geomagnetice puternice. În cazul de față, acestea se îndreaptă către Pământ.

wow, simply spectacular first a filament comes out and seconds later the eruption of the AR3078. 😎🙃😎@TamithaSkov @swmcintosh @chunder10 @NightLights_AM @JimWindweather @Magnetodawn pic.twitter.com/PMVVvPhE91