BREAKING: Un avion militar rusesc s-a prăbușit pe un bloc de 9 etaje din Rusia

Imagini distribuite pe social-media arată un imens incendiu ce a cuprins un bloc cu mai multe etaje. Potrivit CNN, blocul are nouă etaje.

Ministerul local al situaţiilor de urgenţă a transmis că cinci etaje ale blocului sunt în flăcări, etajele superioare s-au prăbuşit şi sunt afectate 45 de apartamente.

❗️ In #Russia, a Su-34 military aircraft crashed on a residential building in #Yeysk (#Krasnodar region).



The pilot managed to eject. His parachute is clearly visible in the first picture.



At least 15 apartments were damaged, according to Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/v82QUo6KhA— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022