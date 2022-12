"Sprijinirea Ucrainei cu transportoare blindate și tancuri nu ar prelungi războiul, ci, dimpotrivă, l-ar scurta", a declarat acesta, conform Zeit.

De asemenea, acesta a adăugat faptul că Germania și alte țări europene ar fi trebuit să trimită vehicule de sprijin pentru infanteria ucraineană cu mult timp în urmă.

Friedrich Merz a mai arătat că cel mai recent sprijin pentru Ucraina anunțat de Joe Biden a reprezentat un semnal important trimis Rusiei.

Germany's opposition leader, Friedrich Merz (CDU), demands that Leopard 2 tanks to be sent to Ukraine.



"The delivery of Leopard 2 tanks will shorten the war."



Slowly but surely we are coming to the point where Scholz will have to yield. #Ukraine https://t.co/Cs5l8NNca1— (((Tendar))) (@Tendar) December 29, 2022