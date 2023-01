Annalena Baerbock, șefa diplomației germane: Putin nu își dorește decât să distrugă Ucraina

Prezentă la o conferinţă în capitala Portugaliei, şefa diplomaţiei germane a afirmat că poziţia lui Putin reprezintă motivul pentru care este "important să continuăm livrările de arme, astfel încât Ucraina să se poată apăra şi să poată proteja vieţile cetăţenilor săi".

Annalena Baerbock a declarat, totodată, că deciziile Uniunii Europene nu ar mai trebui să fie blocate de state la nivel individual.

"Votul cu majoritate calificată poate duce la rezultate mai echitabile pentru noi toţi", a declarat Baerbock.

German FM Annalena Baerbock says that the EU had tried everything to stop the war in Ukraine but that Vladimir Putin had nothing on his mind but to destroy Ukraine.



🟠 LIVE coverage: https://t.co/Lka4XvTdrk pic.twitter.com/tWyffo36LZ— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 4, 2023