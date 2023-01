O astfel de țară este Germania, unde politicienii nu se pot pune de acord dacă să trimită un sprijin atât de necesar pentru infanterie.

Iată însă că Franța le-a luat-o înainte, președintele Emmanuel Macron anunțând trimiterea modelului, mai vechi ce e drept, AMX 10 RC, care a început să intre în dotarea armatei franceze în 1981.

Descris de unele publicații drept "tanc ușor", AMX 10 RC nu este însă un tanc în sensul strict al cuvântului, neavând șenile.

În rest, însă, acesta corespunde perfect descrierii, fiind echipat cu un tun de 105 mm, în vreme ce blindajul oferă protecție împotriva proiectilelor de artilerie și de arme automate de calibru mediu, ceea ce va da infanteriei ucrainene un plus de siguranță și mobilitate.

Train loaded with 42 Turkish-made BMC Kirpi 4x4 MRAPs was observed in Romania. pic.twitter.com/LJZWjs1aCl