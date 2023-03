Warren Buffett ar putea profita de falimentele băncilor din SUA

Bill Ackman consideră acțiunile băncilor regionale ar fi cea mai bună investiție pentru în acest moment și sugerează că Warren Buffett ar putea intra în acțiune cumpărând deja pachete de acțiuni ale acestor bănci, relatează BusinessInsider.

"Acțiunile băncilor regionale sunt o afacere incredibilă acum, atâta timp cât guvernul face ceea ce trebuie, și sunt încrezător că va face", a scris pe Twitter, investitorul miliardar și șeful companiei Pershing Square.

"Aș fi surprins dacă Warren nu va pune capitalul pentru a lucra acum în băncile sale regionale preferate", a adăugat Ackman.

Our economy will not function effectively without our community and regional banking system. Therefore, the @FDICgov needs to explicitly guarantee all deposits now. Hours matter.



We also need a modern version of our deposit insurance regime, but that will take some time, and… https://t.co/38mcc75M9a