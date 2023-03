Deputaţii din Riksdag au votat cu 269 de voturi ''pentru'' şi 37 ''împotrivă'' un text ce autorizează intrarea Suediei în alianţa militară.

"A fi membru al NATO este cel mai bun mijloc de a proteja securitatea Suediei şi a contribui la securitatea întregii zone euroatlantice", a pledat ministrul suedez al afacerilor externe Tobias Billstrom în timpul dezbaterii ce a precedat votul.

Aprobarea, una aşteptată dată fiind susţinerea majorităţii partidelor, rămâne deocamdată fără efect pentru Suedia.

Finlanda vecină, care îşi înaintase în acelaşi timp ca Suedia candidatura, în luna mai, ca urmare directă a invaziei declanşate de Rusia asupra Ucrainei, este deja într-o poziţie foarte bună pentru a adera rapid la NATO. Ungaria urmează să ratifice aderarea ei luni, în timp ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat săptămâna trecută acordul Ankarei, cu un vot în parlament posibil înainte de alegerile din 14 mai.

Historical decision today as the Swedish Parliament votes yes to 🇸🇪 NATO-membership. Sweden will be safer and more secure and we will be a security provider to the alliance. @NATO pic.twitter.com/jZepTdjjGv— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) March 22, 2023