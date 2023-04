Un bărbat din Marea Britanie a protestat în fața unui restaurant McDonald's după ce compania a uitat să-i pună cartofii prăjiți și băutura de la meniu, în comanda sa. Britanicul în cauză dăduse comandă la McDonald's prin Uber Eats și nu mică i-a fost mirarea să vadă că lipseau mai multe produse.

În timp ce majoritatea oamenilor solicită o rambursare, bărbatul respectiv a ales o cale neconvențională și anume a decis să organizeze un protest.

David Shepherd, tată a patru copii, a organizat un protest la McDonald's după ce comanda pe care a plasat-o online nu conținea toate articolele. Shepherd a ocupat o poziție la un ghișeu de tip drive-thru al restaurantului din Chestfield, lângă Whitstable, Kent. El a declarat că nu se va muta până când nu i se va da comanda completă, deoarece angajații l-au informat că nu pot înlocui articolele lipsă din comandă. Comanda bărbatului, în valoare de 80 de lire sterline, plasată prin Uber Eats, a venit fără cartofi prăjiți și băuturi.

„Politica este că trebuie să luați legătura cu Uber Eats, care vă va rambursa articolele lipsă. Însă chestia este că nu UberEats a făcut comanda, ci McDonald's. Am sunat la UberEats, dar ei rambursează doar unele dintre articolele lipsă, până la 21 de lire sterline, ceea ce nu ne ajută la nimic atunci când încercăm să ne răsfățăm copiii cu o masă. Între timp, am decis să conduc la McDonald's pentru a le cere să înlocuiască articolele lipsă, dar mi s-a spus că este „împotrivă politicii companiei” să facă acest lucru. Mâncarea era deja rece, așa că am ajuns la concluzia că am plătit 80 de lire pe o masă pe care nu am primit-o”, a precizat bărbatul, potrivit timesnownews.com.

Shepherd a protestat timp de peste două ore și chiar a blocat punctul de livrare McDonald's pentru încă o oră.

