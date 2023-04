Habitatul, denumit Mars Dune Alpha, este situat la centrul de cercetare al agenţiei spaţiale americane din Houston, Texas.

Cei care vor locui în el vor ajuta la pregătirea unei viitoare misiuni pe "planeta roşie". Măsurându-le performanţele şi capacităţile cognitive, NASA va înţelege mai bine "resursele" ce trebuie prevăzute pentru această călătorie ambiţioasă, a explicat Grace Douglas, responsabilă în cadrul programului CHAPEA, care supraveghează acest experiment.

Un lucru esenţial, a precizat ea, având în vedere "limitările de masă foarte stricte" ale încărcăturilor ce pot fi trimise în aceste misiuni.

Casa de 160 de metri pătraţi include o fermă verticală pentru cultivarea salatelor, o cameră dedicată procedurilor medicale, o zonă de relaxare şi posturi de lucru.

O trapă duce către o reconstrucţie a mediului marţian. Pe nisipul roşu se află o staţie meteo, un dispozitiv pentru fabricarea cărămizilor, o mică seră şi o bandă de alergare pe care aşa-zişii astronauţi vor merge suspendaţi de curele pentru a simula gravitaţia mai mică de pe planetă. "Nu-i putem pune să meargă în cerc timp de şase ore", a spus zâmbind Suzanne Bell, responsabilă de programul "Laboratorul de sănătate comportamentală şi performanţă" al NASA.

