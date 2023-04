Eurovision 2023: Kalush Orchestra anticipează un spectacol "cu aromă ucraineană"

Un membru al trupei câştigătoare a celei mai recente ediţii Eurovision, Kalush Orchestra, a declarat că este recunoscător pentru sprijinul acordat de Marea Britanie la organizarea competiţiei muzicale din acest an, precizând că aşteaptă cu nerăbdare un spectacol "cu aromă ucraineană", relatează duminică DPA/PA Media.

Tymofii Muzychuk, unul dintre cei şapte componenţi ai grupului ucrainean, a declarat că, după părerea sa, "ceva incredibil" se va întâmpla când oraşul Liverpool va organiza concursul muzical luna viitoare, conform Agerpres.ro.



Marea Britanie a preluat sarcinile de gazdă în numele Ucrainei, ţară afectată în continuare de invazia Rusiei.



Kalush Orchestra va cânta la marea finală de pe 13 mai, alături de starul britanic Sam Ryder, clasat pe locul secund la ediţia din 2022.



Întrebat despre faptul că Marea Britanie va fi gazda Eurovision 2023, Muzychuk a declarat: "Suntem recunoscători Marii Britanii pentru acest sprijin şi îi suntem, de asemenea, recunoscători că găzduieşte competiţia din acest an. Credem că ceva incredibil ne aşteaptă la Liverpool desigur, cu aromă ucraineană".



Muzychuk a adăugat că el şi Kalush Orchestra susţin participarea în acest an a grupului ucrainean de muzică electronică Tvorchi, lăudând piesa duetului, "Heart Of Steel".



Kalush Orchestra a lansat o nouă melodie, "Ushme Uturbe", despre care Muzychuk susţine că a fost creată pentru a "distrage atenţia" oamenilor de la momentul prezent.



"Nu am încercat să introducem vreo semnificaţie specifică în cântec", a spus el. "Vrem ca oamenii să asculte noul nostru cântec, să fie distraşi de la moment, de la orice gânduri şi pur şi simplu să simtă atmosfera. Fiecare clipă este importantă, acum mai mult ca niciodată", a adăugat muzicianul.



Noua piesă a fost compusă şi înregistrată în Austin, Texas, unde trupa a cântat la festivalul SXSW, în martie. Cu această ocazie, componenţii trupei au atârnat stema ucraineană în diverse locuri din Austin ca simbol al recunoştinţei faţă de acest oraş.



"Nu vrem ca lumea să uite ce se întâmplă acum în Ucraina şi (vrem) să continue să ne sprijine în toate aspectele", a spus Muzychuk. "Faptul că am lăsat stema Ucrainei prin oraş indică faptul că am lăsat o parte din Ucraina, departe, în SUA. Şi că suntem recunoscători oraşului pentru că ne-a acceptat", a adăugat el.

