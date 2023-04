Începe o nouă contraofensivă a ucrainenilor? Informații cu privire la situația din Herson

Forțele ruse s-au retras din orașul Herson toamna trecută, concentrându-se pe malul stâng al râului Nipru, de unde au continuat să bombardeze localitatea recuperată de către ucraineni.

Russian milbloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east (left) bank #Kherson Oblast as of April 22 though not at what scale or with what intentions.



Our latest: https://t.co/YAKaIqJ5AE pic.twitter.com/g0LwdWNhnf— ISW (@TheStudyofWar) April 23, 2023