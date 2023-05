VIDEO | Etna erupe din nou: aeroportul din Catania a fost închis

"Din cauza cantităţilor abundente de cenuşă vulcanică ajunse pe aeroport, operaţiunile aeriene sunt suspendate până când vor fi restabilite condiţiile de securitate", a comunicat aeroportul.

În regiune s-au auzit de dimineaţă bubuituri puternice, potrivit cotidianului La Repubblica, preluat de Agerpres.ro.

Mount Etna erupted #today, spewing ash on Catania, eastern Sicily’s largest city, and forcing a suspension of flights at that city’s airport.



[read more: https://t.co/55ms12HRqL]

[📹 Massimiliano Salfi: https://t.co/8pv0h7XTxB]pic.twitter.com/dwS9jxRBH2— Massimo (@Rainmaker1973) May 21, 2023